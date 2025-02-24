Что делать, если мама в декрете заболела и не может ухаживать за младенцем?

"Муж в начале недели принес домой кишечный вирус с работы. Теперь он поправился и улетает в командировку, оставляя меня одну с этим же вирусом и двумя детьми. По закону в нашей стране нельзя взять больничный, если заболел родитель, находящийся в декрете. Как именно этот родитель должен ухаживать за детьми с температурой - большой вопрос. Видимо, действует принцип: это твои проблемы", - пишет одна из мам в соцсети Threads.

В Министерстве благосостояния порталу tv3.lv подтвердили, что латвийское законодательство действительно не предусматривает возможность второго родителя взять больничный для ухода за ребенком, если первый родитель болен.

"Поскольку врач несет ответственность за обоснованную выдачу больничных листов, в случае, если ребенок здоров, врач не имеет права выдавать больничный отцу с причиной "уход за ребенком", чтобы он мог ухаживать за ребенком во время болезни жены", - рассказала представитель Министерства благосостояния Ирена Салмане.

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Система социального страхования в Латвии не предусматривает страхование риска, связанного с уходом за больным членом семьи, в основном потому, что это потребовало бы увеличения ставки социального страхования либо для работников, либо для работодателей, отмечают в министерстве.

В таких ситуациях остается искать поддержку среди семьи и близких или работающему родителю использовать один из видов отпуска.

Например, можно взять часть ежегодного отпуска или неоплачиваемый отпуск по уходу за членом семьи сроком до пяти рабочих дней, который работодатель может оплатить по своему усмотрению.

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