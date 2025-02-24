Спрос на электроэнергию растет. Продолжится ли рост цен?

Также влияние оказывает повреждение Estlink 2, отметил Дзинтарс Яунземс, эксперт Банка Латвии ​по вопросам энергетической и климатической политики.

"Он не будет работать до конца лета, и это влияет на возможность импорта более дешевой электроэнергии непосредственно в Балтийский регион. Ведь мы, все три Балтийские страны, испытываем дефицит. Мы не производим всю электроэнергию, которую потребляем здесь.

Мы частично импортируем ее либо через Польшу, либо из Швеции и Финляндии, такова реальность", - объяснил Яунземс.

На прошлой неделе более значительный рост цен сдерживала стабильная выработка гидроэлектростанциями Latvenergo, которая выросла на 3% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время на теплоэлектростанциях на прошлой неделе было произведено на 37% больше электроэнергии, чем неделей ранее.

Это позволило Латвии экспортировать произведенный объем электроэнергии в соседние страны, поскольку уже четвертую неделю подряд производство электроэнергии в Латвии полностью покрывает потребление.

В будущем цены стабилизируются

На этой неделе ситуация с ценами уже изменилась, отметил Валдманис.

"С изменением погодных условий и выходом из ремонта ряда электростанций в странах Балтии резкие ценовые пики или значительные колебания цен уменьшились. И весной мы можем ожидать аналогичных тенденций. А именно,

с увеличением выработки солнечной энергии и снижением спроса на отопление и электроэнергию под влиянием погодных условий ожидается снижение потребления и стабилизация цен", - сказал Валдманис.

Между тем Дзинтарс Яунземс выразил мнение, что сейчас наблюдаются большие колебания цен, но в будущем они стабилизируются, так как "генерирующие мощности будут дополнять друг друга, а также добавляются решения по накоплению энергии".

Он призвал тех потребителей, которые платят по ценам на бирже, задуматься о том, как эффективнее использовать ресурсы.

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