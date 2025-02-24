Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 52%. Подобный рост был также в Эстонии. Жители в социальных сетях обеспокоены тем, что рост был очень резким. Между тем эксперты отмечают, что беспокоиться не о чем, и у роста цен есть логическое объяснение, сообщает портал Lsm.lv.
Спрос на электроэнергию растет. Продолжится ли рост цен?
Цены выросли из-за холодной погоды и слабого ветра
На прошлой неделе средняя цена на электроэнергию составила 191,57 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщает Latvernergo. Цена по сравнению с предыдущей неделей выросла на 52%. В Литве цена выросла еще выше - на 55%.
Представители Latvenergo объяснили, что в странах Балтии рост цен на прошлой неделе в основном был вызван более холодной и менее ветреной погодой. Средняя температура воздуха в странах Балтии была более чем на три градуса ниже нормы, что привело к увеличению спроса на электроэнергию.
Также резко сократилось производство ветроэлектростанций - оно было в два раза ниже, чем на предыдущей неделе.
Гунар Валдманис, директор департамента рынка энергетики Министерства климата и энергетики указал, что "под влиянием холодной погоды мы наблюдали значительный рост потребления, что увеличило конкуренцию за мощности. Вторым важным фактором, способствовавшим росту цен, стало снижение объемов производства ветровой энергии, которое было наиболее заметным именно в Литве".
Влияние оказывает и повреждение кабеля между Эстонией и Финляндией
Также влияние оказывает повреждение Estlink 2, отметил Дзинтарс Яунземс, эксперт Банка Латвии по вопросам энергетической и климатической политики.
"Он не будет работать до конца лета, и это влияет на возможность импорта более дешевой электроэнергии непосредственно в Балтийский регион. Ведь мы, все три Балтийские страны, испытываем дефицит. Мы не производим всю электроэнергию, которую потребляем здесь.
Мы частично импортируем ее либо через Польшу, либо из Швеции и Финляндии, такова реальность", - объяснил Яунземс.
На прошлой неделе более значительный рост цен сдерживала стабильная выработка гидроэлектростанциями Latvenergo, которая выросла на 3% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время на теплоэлектростанциях на прошлой неделе было произведено на 37% больше электроэнергии, чем неделей ранее.
Это позволило Латвии экспортировать произведенный объем электроэнергии в соседние страны, поскольку уже четвертую неделю подряд производство электроэнергии в Латвии полностью покрывает потребление.
В будущем цены стабилизируются
На этой неделе ситуация с ценами уже изменилась, отметил Валдманис.
"С изменением погодных условий и выходом из ремонта ряда электростанций в странах Балтии резкие ценовые пики или значительные колебания цен уменьшились. И весной мы можем ожидать аналогичных тенденций. А именно,
с увеличением выработки солнечной энергии и снижением спроса на отопление и электроэнергию под влиянием погодных условий ожидается снижение потребления и стабилизация цен", - сказал Валдманис.
Между тем Дзинтарс Яунземс выразил мнение, что сейчас наблюдаются большие колебания цен, но в будущем они стабилизируются, так как "генерирующие мощности будут дополнять друг друга, а также добавляются решения по накоплению энергии".
Он призвал тех потребителей, которые платят по ценам на бирже, задуматься о том, как эффективнее использовать ресурсы.
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