Латвийский "Илон Маск" до сих пор окончательно не разорвал связи с российским бизнесом

Премьер-министр Эвика Силиня предложила предпринимателю Арманду Броксу участвовать в работе по повышению эффективности управления государственными учреждениями. Однако имидж молодого профессионала, который поддерживает Брокс, противоречит его деловым связям с Россией и знакомству с несколькими лицами, замешанными в коррупционных скандалах, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.
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Силиня сделала предложение Броксу после того, как тот написал на платформе X, что Латвии необходимо такое же агентство по эффективному управлению, как недавно созданный в США Департамент эффективности правительства (DOGE), возглавляемый Илоном Маском.
Позже представители премьер-министра уточнили, что формат сотрудничества еще должен быть согласован. Сама Силиня не исключила, что Брокс может получить должность внештатного консультанта, но подчеркнула, что ему нужно будет получить ряд необходимых разрешений для работы с премьером.
В интервью De Facto Брокс сказал, что встреча с премьер-министром запланирована на конец февраля и только тогда он поймет, серьезно ли желание начать что-то или только "на бумаге". "Да, главное - это полномочия, чтобы реально что-то сделать. Это самое важное. Будь то агентство или любой другой орган... Потому что я подозреваю, что просто сократить государственных служащих - это не совсем возможно, что вам нужен кто-то со стороны, кто независим от всего этого и может посмотреть на это каким-то ясным взглядом или предложить деловой подход", - заявил он.
Интервью с премьер-министром помогло Броксу оказаться в центре внимания, но, как выяснила De Facto, предприниматель давно интересуется политикой.
Подкаст Virziens выпускает основанное Броксом объединение Latvijas izaugsmes virziens, которое также платит за рекламу на портале Delfi. Незадолго до выхода первого эпизода Virziens, в котором участвовал министр экономики и один из лидеров Союза зеленых и крестьян Виктор Валайнис, Брокс появился в ток-шоу Dž.Spot, где говорил о том, что может что-то сделать в политике, если соберет команду единомышленников.
В программе он также утверждал, что сам никогда не жертвовал на политические партии, но косвенно пытался поддержать те движения или людей, которых считал нужными. Однако в базе данных партийных финансов, которую ведет KNAB, указано, что четыре года назад Брокс пожертвовал 6 тысяч евро в пользу "Прогрессивных", но через несколько дней пожертвование было ему возвращено.
В беседе с De Facto Брокс вспоминает, что такое пожертвование действительно было:
"Да, одним словом, очень особенная партия, они попросили меня о поддержке. Я тогда подумал, что это новая, свежая сила, которая действительно хочет что-то изменить. Поэтому я оказал поддержку, но потом по известным только им причинам они вернули деньги".
Мартиньш Коссович, в то время член правления "Прогрессивных", изложил De Facto несколько иную версию событий. По его словам, к нему подошел неизвестный ему в то время Брокс, сказав, что хочет стать активным и, возможно, вступить в политическую партию, поэтому хочет с ним встретиться. Во время встречи Брокс рассказал Коссовичу о своих политических идеях по возрождению экономики, а в конце разговора заявил, что как состоятельный бизнесмен он также может поддержать "Прогрессивных" и пожертвовать деньги на нужды партии.
"Когда Арманд Брокс перевел эти деньги... В нашей политической организации есть специальная аудиторская комиссия, совет, где, если речь идет о крупных пожертвованиях, мы изучаем происхождение денег, кто жертвователь и какова его репутация. После того как я ознакомился со всей информацией, я лично позвонил господину Броксу, которого в тот момент не было в Латвии, и мы поблагодарили его за поддержку, но сказали, что не можем принять это пожертвование из-за того, как он вел бизнес в Латвии и за ее пределами", - вспоминает Коссович.
Интерес Брокса к политике не ограничивался "Прогрессивными". Руководство "Движения "За!" подтвердило De Facto, что год назад Брокс интересовался деятельностью, приоритетами и программой партии, но после этого никакого конкретного сотрудничества не было. De Facto известно, что он также приглашал на переговоры нескольких других людей, связанных с политикой - например, бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс дважды встречался с Броксом осенью прошлого года.
В разговоре с De Facto сам бизнесмен заявляет:
"Я не собираюсь создавать свою партию и думаю, что в любом случае стоит больше смотреть на какое-то сотрудничество. "Сколько латышей, столько и партий" - это ни к чему не привело. Если у меня появится какая-либо возможность в чем-то помочь, я с радостью это сделаю и рассмотрю. А сейчас я действительно вижу, что с помощью того самого подкаста можно правда сделать очень многое".
Брокc, по крайней мере изначально, поставил развитие искусственного интеллекта в Латвии во главу угла подкаста Virziens. Портал Jauns.lv также связал с этой темой снятую на фото встречу Брокса с бывшим предпринимателем в строительной сфере и фигурантом нескольких уголовных дел Марисом Мартинсонсом. В интервью De Facto Брокс утверждает, что в Латвии не так много людей, с которыми он мог бы поговорить о зарубежных инвестициях. Он якобы говорил с Мартинсонсом об инвестициях в недвижимость в Испании.
Ответ Мартинсонса на вопрос De Facto говорит о том, что такие разговоры могли быть регулярными: "Я знаю Арманда уже 15 лет, и мы встречаемся два раза в год, чтобы обсудить новости бизнеса в Латвии и за рубежом. Мы не говорим о политике, потому что это не актуально. У Арманда много идей, он активен, но я не знаю, пойдет ли он в политику".
У Брокса также нет деловых связей с Харийсом Кронгорнсом, которого часто называют финансистом Андриса Шкеле. В распоряжении De Facto оказалась фотография Брокса и Кронгорнса, отдыхающих на яхте. Она могла быть сделана десять лет назад, предполагает Брокс: "Одним словом, конечно, я его знаю. В Риге очень мало людей, которые вообще что-то делают, и они все друг с другом общаются. Так что засовывать всех сразу в один мешок было бы глупо".
Вилнис Штрамс, осужденный за коррупцию в Департаменте городского развития Рижской думы, также входит в число знакомых Брокса.
Ему Брокс недавно, в сентябре прошлого года, продал компанию Elemexum, владеющую небольшими долями в российских кредитных платформах moneza.ru и ezaem.ru, некогда входивших в группу Twino.
Брокс утверждает, что принадлежащее ему латвийское предприятие Finno продало свои доли в этих платформах.
"В России у нас были некоторые предприятия до начала войны. Началась война, и тогда эти предприятия были проданы как можно быстрее. (...) Ну, так быстро, как только можно было их продать, потому что нужно было получить разрешения и найти покупателя".
На вопрос, до какого момента ему принадлежал бизнес в России, поскольку в реестрах указано, что небольшие доли были у него еще осенью прошлого года, Брокс отвечает: "Если коротко, было что-то, может быть, что-то вроде 0,01 процента. [...] Так что назвать это серьезным участием было бы сложно, но в основном сама сделка состоялась сразу после начала войны".
Что касается того, что акции новых владельцев были заложены компаниям Брокса, он объясняет: "Ну, это было до тех пор, пока не была произведена оплата, и это было больше... Структура исходила от покупателя".
Позже De Facto прислала уточняющий вопрос: остаются ли акции российских микрокредитных компаний Makro и Veritas, проданные российской фирме Finan, в залоге у латвийской компании Брокса Finno? Брокс письменно ответил, что в рамках сделки была согласована частичная отсрочка платежа, что является обычной коммерческой практикой в такого рода сделках.
Видео: Сюжет передачи De Facto
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