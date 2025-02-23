Латвийский "Илон Маск" до сих пор окончательно не разорвал связи с российским бизнесом

Брокc, по крайней мере изначально, поставил развитие искусственного интеллекта в Латвии во главу угла подкаста Virziens. Портал Jauns.lv также связал с этой темой снятую на фото встречу Брокса с бывшим предпринимателем в строительной сфере и фигурантом нескольких уголовных дел Марисом Мартинсонсом. В интервью De Facto Брокс утверждает, что в Латвии не так много людей, с которыми он мог бы поговорить о зарубежных инвестициях. Он якобы говорил с Мартинсонсом об инвестициях в недвижимость в Испании.

Ответ Мартинсонса на вопрос De Facto говорит о том, что такие разговоры могли быть регулярными: "Я знаю Арманда уже 15 лет, и мы встречаемся два раза в год, чтобы обсудить новости бизнеса в Латвии и за рубежом. Мы не говорим о политике, потому что это не актуально. У Арманда много идей, он активен, но я не знаю, пойдет ли он в политику".