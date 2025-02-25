Фото Ринкевич: Латвия открыта для прихода в страну польских банков

Кроме того, Ринкевич рассказал, что Польша является одним из главных торговых партнеров Латвии. Он подчеркнул, что сейчас польские туристы в Латвии занимают пятое место среди иностранных туристов, но и Польша является популярным туристическим направлением для туристов из Латвии, чему способствуют многочисленные авиасоединения с Варшавой, Краковом, Гданьском и Жешувом.

Стороны также обсудили дальнейшую поддержку Украины и трансатлантические отношения. На переговорах Ринкевич выразил уверенность, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Он отметил, что необходимо продолжать совместными усилиями призывать европейские страны блока НАТО к увеличению вложений в оборону и безопасность своих стран. Президент Латвии подчеркнул, что в ближайшие годы необходимо продолжать концентрироваться на решении вопросов безопасности, в которых тесное сотрудничество и координация стран Балтии и Польши будут иметь существенное значение.

Это предусматривает в том числе укрепление восточной границы Евросоюза в сотрудничестве со странами Балтии и Финляндией, борьбу с нелегальной миграцией и предотвращение различного рода угроз в Балтийском море и регионе в целом, отметил президент Латвии.

Галерея: Ринкевич посещает Польшу с государственным визитом

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