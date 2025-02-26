Сейм перераспределит 654 тысячи евро в пользу KNAB и полиции

Перераспределение связано с передачей расследовательских и оперативных функций, ранее выполняемых Управлением внутренней безопасности VID, в ведение KNAB и полиции. Речь идет о выявлении, расследовании и предотвращении преступлений, совершенных сотрудниками VID, если они связаны с коррупцией в госучреждениях.

Финансирование будет перераспределено из бюджетной программы Министерства финансов "Обеспечение налоговой и таможенной политики" на 2025 год в размере 654 222 евро.

Ранее Кабинет министров одобрил аналогичный перерасчет бюджета на 2026 год и последующие годы:

32 673 евро будут направляться в подпрограмму базового бюджета Министерства внутренних дел "Государственная полиция",

621 549 евро - в бюджетную программу KNAB "Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией".

С 1 января 2024 года функции Управления внутренней безопасности VID были официально переданы KNAB. Теперь KNAB отвечает за расследование преступлений, совершенных сотрудниками налоговой службы в связи с коррупцией.

Согласно постановлению Кабинета министров, KNAB стал правопреемником задач, прав, материальных ценностей, документации и всех необходимых инструментов для ведения расследований и оперативных действий, ранее находившихся в ведении VID.

VID передал в распоряжение KNAB 16 штатных должностей с общим финансированием 621 549 евро, а в Государственную полицию - одну должность с финансированием 32 673 евро.

За последние шесть лет Управление внутренней безопасности VID расследовало 34 уголовных дела, связанных с преступлениями в сфере налогов и таможни.

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