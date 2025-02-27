Озвучена средняя зарплата до уплаты налогов в Латвии в прошлом году

Самая маленькая среднемесячная зарплата до уплаты налогов была в сфере услуг размещения и питания - 1107 евро за работу на полную ставку.

Данные также свидетельствуют, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом средняя зарплата до уплаты налогов наиболее стремительно росла в Латгале - на 11,9%, далее следовали Видземе, где прирост составил 10,8%, и Земгале с 10,5%.

Самая большая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку в прошлом году была в Риге, где она составляла 1869 евро, и Рижском регионе - 1849 евро, а самая низкая - в Латгале - 1212 евро, что на 35,2% меньше, чем в столице.

Средний разрыв в зарплате между Ригой и регионами за год сократился во всех регионах, кроме Курземе, где он вырос на 1,4 процентного пункта, а наибольшее снижение наблюдалось в Латгале - на 1,3 процентного пункта.

В статистическом управлении также сообщили, что в четвертом квартале 2024 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1744 евро, поднявшись за год на 8,3%, что было самым низким темпом годового прироста по сравнению с остальными кварталами 2024 года.

В четвертом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2023 года средняя зарплата как в общественном, так и в частном секторе выросла аналогичным образом - на 8,4% и на 8,5% соответственно. В секторе общего правительства прирост составил 7,9%.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года брутто-зарплата в Латвии выросла на 2,4%. Более стремительный рост наблюдался в общественном секторе - на 2,9%, тогда как в частном секторе прирост составил 2,1%, а в секторе общего правительства средняя зарплата выросла на 3,5%.

Средняя нетто-зарплата в четвертом квартале 2024 года составила 1259 евро, за год она выросла на 7,9%, опередив рост потребительских цен. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 5,3%.

По нескорректированным данным рабочих дней, брутто-зарплата за один отработанный час в 2024 году составила 11,38 евро, поднявшись за год на 12,1%.

Почасовые затраты работодателей на рабочую силу, включающие как оплату труда, так и другие связанные с рабочей силой расходы, за год выросли с 12,76 евро до 14,33 евро, или на 12,3%, на что повлиял рост общих расходов на рабочую силу на 8,3% и сокращение отработанных часов на 3,6%.

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