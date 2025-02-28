В январе объем потребленного газа в Латвии снизился почти на 40%

В январе 2025 года в Латвии потреблено 1,183 тераватт-часа (ТВт/ч) природного газа, тогда как в январе прошлого года было потреблено 1,932 ТВт/ч природного газа.

В январе этого года потребление природного газа в Латвии было вторым самым низким за последние шесть лет: наибольшее количество потребленного природного газа было в январе 2021 года - 1,939 ТВт/ч, далее следует январь 2024 года с 1,932 ТВт/ч, январь 2022 года с 1,535 ТВт/ч, январь 2020 года с 1,294 ТВт/ч, январь 2025 года с 1,183 ТВт/ч и январь 2023 года с 1,119 ТВт/ч.

Ранее сообщалось, что объем природного газа, потребленного в Латвии в 2024 году, по сравнению с 2023 годом вырос на 6,6% и составил 8,962 ТВт/ч.

В том числе в 2024 году больше всего природного газа было потреблено в январе - 1,932 ТВт/ч, что на 72,6% больше, чем за аналогичный месяц 2023 года; следует февраль, когда было потреблено 1,331 ТВт/ч природного газа, что на 11% больше, и декабрь - 1,051 ТВт/ч, что на 16% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года.

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