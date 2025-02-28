СМИ: Часть производителей лекарств не платит Латвии налогов

Их действия законны, но такая бизнес-этика заставляет задаться вопросом - а что еще происходит тогда, когда Латвия служит лишь рынком сбыта товаров.

Чуть более пятой доли (136 млн евро) латвийского рынка лекарств (объемом 520 млн евро) оборачивается иностранными предприятиями, которые платят налоги, еще 27 млн евро являются вкладом местных производителей в рынок, а остальное в Латвию поставляют представительства и филиалы иностранных производителей, которые здесь не показывают ни прибыли, ни оборота, свидетельствуют данные Lursoft за 2023 год и оценка объема рынка, проведенная Государственным агентством лекарств.

Иностранные предприятия, реализующие в Латвии свою продукцию или услуги, могут зарегистрировать здесь постоянное представительство, филиал предприятия или же дочернее предприятие - в виде общества с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерного общества (АО).