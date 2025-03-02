40% жителей Латвии стараются экономить непосредственно на продуктах питания, что на восемь процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, когда экономить на продуктах пытались 48% жителей, свидетельствуют данные опроса.
Опрос: сколько жителей Латвии экономят на продуктах питания?
В Эстонии 39 % людей пытаются ограничить свои расходы на продукты, а в Литве - 36 %, говорится в исследовании.
В то же время в Латвии 51 % жителей заявили, что стараются ежедневно сокращать расходы и экономить деньги, при этом 33 % также меньше тратят на одежду, обувь и аксессуары. Тенденция к сокращению расходов на развлечения, напротив, осталась на прежнем уровне - 35 %.
Исследование также показало, что 71% жителей Латвии наполняют свои корзины определенными товарами, когда следуют скидочному предложению.
Латыши и эстонцы больше всего экономят на сладостях и закусках, а литовцы - на деликатесах, сладостях, закусках и кулинарных изделиях.
Покупательские привычки и данные опросов показывают, что покупатели в Латвии гораздо больше внимания уделяют скидкам и специальным предложениям, чем в странах Балтии и Европы.
Опрос 2024 года был проведен Norstat для Rimi Latvia в январе 2025 года, в нем приняли участие 1011 жителей Латвии, 1003 жителей Литвы и 1002 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.
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