Глава ассоциации торговцев о продаже Rimi: сотрудники волнуются

Глава Salling Group Андерс Хаг назвал эту сделку крупнейшей покупкой в истории компании. Он также заверил, что бренд Rimi сохранится.

Генеральный директор ICA Gruppen Нина Йонссон объяснила, что продажа Rimi Baltic логична, так как группа сосредоточена на шведском рынке и не планирует расширяться за его пределами.

Сделка включает 314 магазинов, платформу e-commerce, склады, логистические центры и более 11 000 сотрудников в странах Балтии.

После покупки общее число магазинов Salling Group в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве увеличится до 2100, а количество сотрудников превысит 68 000 человек.

Salling Group намерена сохранить концепцию Rimi, инвестировать в развитие сети и укреплять ее позиции на рынке.

ICA Gruppen, в свою очередь, пояснила, что вырученные от сделки средства позволят усилить бизнес в Швеции, где группа работает не только в сфере розничной торговли, но и в банковском, страховом и фармацевтическом секторах.

В 2023 году оборот Rimi Baltic в странах Балтии составил 1,809 млрд евро (+5,5% к 2022 году).

В Латвии Rimi Latvia за год заработала 1,076 млрд евро (+4,7%), а ее прибыль выросла на 5,8% - до 29,09 млн евро.

Компания зарегистрирована в Латвии с 1992 года, ее уставный капитал составляет 5 млн евро.

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