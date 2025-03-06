Продаже торговой сети Rimi может привести к увеличению конкуренции в сегменте эконом-класса, а также к приходу в нашу страну сети Starbucks, однако сотрудники компании находятся в "нервном ожидании". Об этом в интервью передаче "Подробности" на Латвийском радио 4 заявил глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, сообщает LSM+.
Глава ассоциации торговцев о продаже Rimi: сотрудники волнуются
Как уже сообщалось, в среду стало известно, что шведский концерн ICA Gruppen и датское предприятие розничной торговли Salling Group договорились о сделке купли-продажи предприятия розничной торговли Rimi Baltic за 1,3 миллиарда евро без включения долгов.
Данусевич предполагает, что в результате этой сделки может усилиться конкуренция в сегменте эконом-класса, так как Salling Group владеет дискаунтерами Netto. "Будет дополнительный дискаунтер, который будет предлагать хорошие цены в своих магазинах. Вероятно, будет меньше ассортимент продукции и немного ниже уровень качества", - предположил Данусевич.
Он отметил, что сотрудники Rimi в данный момент находятся в "нервном ожидании" - несмотря на то, что они продолжают работать, они обсуждают это и беспокоятся, как это отразится на их рабочих местах в будущем.
Данусевич отметил, что Salling Group в Дании управляет сетью кофеен Starbucks, поэтому есть шансы, что она придет и в Латвию. "Думаю, что это оживило бы сектор", - отметил он.
Как уже сообщалось, iведский концерн ICA Gruppen и датская Salling Group договорились о продаже Rimi Baltic за 1,3 млрд евро (без учета долгов).
Глава Salling Group Андерс Хаг назвал эту сделку крупнейшей покупкой в истории компании. Он также заверил, что бренд Rimi сохранится.
Генеральный директор ICA Gruppen Нина Йонссон объяснила, что продажа Rimi Baltic логична, так как группа сосредоточена на шведском рынке и не планирует расширяться за его пределами.
Сделка включает 314 магазинов, платформу e-commerce, склады, логистические центры и более 11 000 сотрудников в странах Балтии.
После покупки общее число магазинов Salling Group в Дании, Германии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве увеличится до 2100, а количество сотрудников превысит 68 000 человек.
Salling Group намерена сохранить концепцию Rimi, инвестировать в развитие сети и укреплять ее позиции на рынке.
ICA Gruppen, в свою очередь, пояснила, что вырученные от сделки средства позволят усилить бизнес в Швеции, где группа работает не только в сфере розничной торговли, но и в банковском, страховом и фармацевтическом секторах.
В 2023 году оборот Rimi Baltic в странах Балтии составил 1,809 млрд евро (+5,5% к 2022 году).
В Латвии Rimi Latvia за год заработала 1,076 млрд евро (+4,7%), а ее прибыль выросла на 5,8% - до 29,09 млн евро.
Компания зарегистрирована в Латвии с 1992 года, ее уставный капитал составляет 5 млн евро.
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