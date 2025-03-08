В Риге и Таллинне снизились цены на топливо

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Вильнюсе, самым дешевым - в Таллинне.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста в течение недели снизилась на 1,2% до 1,634 евро за литр, дизельного топлива - на 0,6% до 1,614 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина не изменилась - 1,559 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 0,6% до 1,679 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин подешевел на 3,9% до 1,614 евро за литр, дизельное топливо - на 4,1% до 1,514 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе за неделю не изменилась - соответственно 0,929 и 0,829 евро за литр, а в Таллинне снизилась на 1,5% до 0,883 евро за литр.

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