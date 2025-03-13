Домбровскис: политика Трампа негативно повлияет на глобальную экономику

"ЕС со своей стороны указал администрации США, что Еврокомиссия открыта для переговоров и конструктивных решений, поскольку тарифы не пойдут на пользу ни экономике США, ни ЕС, поэтому, конечно, лучше было бы их избегать", - сказал комиссар.

На вопрос, каковы могут быть выгоды США от установления таможенных тарифов, Домбровскис пояснил, что такова политика Трампа, которая по сути является протекционистской. Ее цель - защищать местную индустрию от иностранной конкуренции, однако эти товары на рынке США подорожают. Он призвал учитывать и очень интегрированные цепочки поставок, в том числе между ЕС и США. Тарифы также приведут к разрывам цепочек поставок и, как следствие, к негативным последствиям для компаний как в ЕС, так и в США.

"Экономическая реальность для такого рода тарифов не является положительной. Надо сказать, что новая администрация США с тарифами не обращается только против ЕС, но и против Канады, Мексики и Китая.

В целом политика такого рода Трампа будет иметь и негативные последствия для глобальной экономики", - сказал комиссар.

Он упомянул, что у Международного валютного фонда есть исследование тарифов в целом, они ведут к фрагментации экономики - торговля фокусируется на определенных торговых блоках. В среднесрочной перспективе это создает ситуацию, когда мировой валовой внутренний продукт (ВВП) уменьшается на 7%, по сравнению с ситуацией, когда таких тарифов нет и не происходит и фрагментация экономики. Домбровскис пояснил, что эффект равноценен тому, если вывести общий ВВП Германии и Франции из мировой экономики.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!