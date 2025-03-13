Установленные США таможенные тарифы окажут негативное влияние как на показатели экономического роста Евросоюза (ЕС), так и США, а также на инфляцию, отметил еврокомиссар по экономике и продуктивности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис ("Новое Единство").
Домбровскис: политика Трампа негативно повлияет на глобальную экономику
Он подчеркнул, что ЕС со своей стороны хотел избежать такого сценария, что также было четко сказано США, однако новая администрация США решила двигаться вперед, вводя таможенные тарифы против стали и алюминия ЕС, а также против изделий из стали и алюминия. Комиссар рассказал, что именно поэтому ЕС решил установить ответные тарифы, которые частично будут введены с 1 апреля, частично с 16 апреля.
Домбровскис отметил, что похожая ситуация в ЕС была и во время первого президентства президента США Дональда Трампа, когда были введены тарифы против стали и алюминия ЕС.
Он пояснил, что таможенные тарифы, введенные администрацией США, на этот раз более объемные - если раньше на сталь применялся таможенный тариф в 25%, а на алюминий - 10%, то сейчас таможенный тариф в 25% есть и на сталь, и на алюминий, охватывающий в том числе изделия из стали и алюминия.
Комиссар отметил, что ЕС готовит ответ в два подхода - 1 апреля и 16 апреля. В первом же подходе восстановят тарифы, которые ЕС установил в ответ на американские тарифы во время первого президентства Трампа. По словам Домбровскиса, поэтому это возможно сделать быстрее. Но по дальнейшим тарифам понадобятся консультации со странами блока, поэтому на это уйдет чуть больше времени.
"ЕС со своей стороны указал администрации США, что Еврокомиссия открыта для переговоров и конструктивных решений, поскольку тарифы не пойдут на пользу ни экономике США, ни ЕС, поэтому, конечно, лучше было бы их избегать", - сказал комиссар.
На вопрос, каковы могут быть выгоды США от установления таможенных тарифов, Домбровскис пояснил, что такова политика Трампа, которая по сути является протекционистской. Ее цель - защищать местную индустрию от иностранной конкуренции, однако эти товары на рынке США подорожают. Он призвал учитывать и очень интегрированные цепочки поставок, в том числе между ЕС и США. Тарифы также приведут к разрывам цепочек поставок и, как следствие, к негативным последствиям для компаний как в ЕС, так и в США.
"Экономическая реальность для такого рода тарифов не является положительной. Надо сказать, что новая администрация США с тарифами не обращается только против ЕС, но и против Канады, Мексики и Китая.
В целом политика такого рода Трампа будет иметь и негативные последствия для глобальной экономики", - сказал комиссар.
Он упомянул, что у Международного валютного фонда есть исследование тарифов в целом, они ведут к фрагментации экономики - торговля фокусируется на определенных торговых блоках. В среднесрочной перспективе это создает ситуацию, когда мировой валовой внутренний продукт (ВВП) уменьшается на 7%, по сравнению с ситуацией, когда таких тарифов нет и не происходит и фрагментация экономики. Домбровскис пояснил, что эффект равноценен тому, если вывести общий ВВП Германии и Франции из мировой экономики.
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