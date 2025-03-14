За первые два месяца этого года на гидроэлектростанциях (ГЭС) было выработано 565 444 мегаватт-часа (МВт-ч) электроэнергии, что на 22,1% меньше, чем за соответствующий период 2024 года.

Объем электроэнергии, произведенной на природном газе, за первые два месяца текущего года составил 625 868 МВт-ч, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ветровые электростанции за первые два месяца этого года выработали 43 640 МВт-ч электроэнергии, что на 30,6 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года, а солнечные электростанции - 20 348 МВт-ч, что в 3,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В то же время на биомассе произведено 65 183 МВт-ч электроэнергии, что на 18,1% больше, чем за тот же период 2024 года, а на биогазе - 21 947 МВт-ч электроэнергии, что на 25,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За первые два месяца этого года потребление электроэнергии в Латвии составило 1286 ГВтч, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.