В странах Балтии снижаются цены на топливо

На конец недели самый дорогой бензин среди балтийских столиц оставался в Риге, за ней следовала Таллин, а Вильнюс оказался самым дешевым.

Дизельное топливо, напротив, дороже всего обходилось автомобилистам в Вильнюсе, на втором месте оказалась Рига, а самые низкие цены на дизель были зафиксированы в Таллине.

Рига (АЗС Circle K, ул. Краста)

Бензин 95 - 1,594 €/л (снижение на 2,4% за неделю)

Дизель - 1,574 €/л (снижение на 2,5%)

Вильнюс (АЗС Circle K, проспект Саванорию)

Бензин 95 - 1,509 €/л (снижение на 3,2%)

Дизель - 1,619 €/л (снижение на 3,6%)

Таллин (АЗС Circle K)

Бензин 95 - 1,579 €/л (снижение на 2,2%)

Дизель - 1,514 €/л (без изменений)

В Риге автогаз подешевел на 0,4% - до 0,925 €/л

В Таллине цена, напротив, выросла на 1,2%, достигнув 0,894 €/л

В Вильнюсе стоимость автогаза осталась без изменений - 0,829 €/л

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!