На Кливерсале будет создан новый жилой квартал с современной инфраструктурой

Объем инвестиций составит более 130 миллионов евро.

Многоквартирный дом получил звучное имя Blue Marine ("Синее море"). В нем будет семь надземных этажей и два подземных уровня – в общей сложности 101 квартира: от "студий" до "пентхаусов" с четырьмя спальнями.

Каждая квартира будет иметь собственную террасу или балкон, а в квартирах верхних этажей предусмотрена возможность установки камина и сауны. Во всех квартирах будут теплые полы, подключенные к городской централизованной системе отопления.

Само же здание будет оснащено централизованной системой механической вентиляции с рекуперацией, что обеспечит постоянный воздухообмен в квартирах.

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Для удобства жителей в доме установят несколько лифтов, а желающие смогут приобрести отдельные подсобные помещения. Кроме того, на двух подземных уровнях будут обустроены парковочные места для жителей.

Помимо этого, жильцы получат доступ к отдельному помещению для размещения детских колясок и велосипедов, детской игровой площадке и благоустроенному променаду для отдыха и прогулок вдоль берега Даугавы.

Здание будет построено с учетом современных требований энергоэффективности, а комфорт и экологичность обеспечат материалы внутренней отделки от ведущих европейских производителей. Общая площадь жилых помещений и пространств общего пользования в Blue Marine составит более 12 000 м2.

Будущие владельцы также получат возможность перепланировки и даже объединения квартир.

A/S Pro Kapital Grupp уже более 30 лет работает в сфере недвижимости в столицах стран Балтии. За это время компания реализовала более 20 различных проектов на общей площади свыше 300 000 м2.

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