Падение фондового рынка в США повлияло на пенсионные накопления латвийцев

Экономические потрясения в США находят отклик практически во всем мире. В том числе и в Латвии. Их ощущают как те, кто самостоятельно инвестирует, так и более миллиона жителей, которые являются частью второго пенсионного уровня Латвийской пенсионной системы.

В середине февраля общая стоимость активов в этой системе превышала девять миллиардов евро, а спустя несколько недель полмиллиарда из этой суммы было потеряно.

В этих бурных временах особенно нестабильны так называемые Активные пенсионные планы, значительная часть средств которых инвестирована в фондовые рынки.

В итоге, Активные пенсионные планы в этом году потеряли от 3% до 6% своей стоимости.

Именно Активные планы становятся все популярнее. Однако глава отдела финансовой грамотности Банка Латвии успокаивает, что краткосрочные колебания, даже значительные, являются нормальным явлением.

"Для активных планов то, что происходит сейчас, не является катастрофой. Значительная их часть инвестирована в американский рынок. Конечно, он поднимается и опускается, и мы пока не можем сказать, как долго это продлится. Но и жить в иллюзии, что рынок всегда будет только расти, нельзя. Прошлый год был действительно удачным как для управляющих пенсионными фондами, так и для всех, кто начал инвестировать в эти же компании. Это нормально, когда рынок идет вниз. Нужно сохранять спокойствие", - отметила Айя Брикше, руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии

Несмотря на эти потрясения, если взглянуть на показатели с начала прошлого года, Активные пенсионные планы все еще остаются в плюсе - от 10% до 20%.

В то же время свою надежность подтвердили так называемые Консервативные пенсионные планы. В последнее время они не переживали резких падений и рекомендуются людям пожилого возраста, чтобы краткосрочные колебания рынка не нанесли ущерб их накоплениям незадолго до выхода на пенсию.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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