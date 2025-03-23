Потрясения на международной политической арене не остаются незамеченными и на глобальных финансовых рынках. В последнее время фондовые рынки США пережили крупнейшее снижение за несколько лет. Это повлияло и на пенсионные накопления жителей Латвии, сообщает TV3 Ziņas.
Падение фондового рынка в США повлияло на пенсионные накопления латвийцев
На избрание Дональда Трампа президентом США осенью прошлого года американские фондовые рынки отреагировали стремительным ростом.
Республиканцев традиционно считают более благоприятной для бизнеса партией по сравнению с демократами.
Однако в этом году, когда Трамп вступил в должность и экономическая политика его администрации стала обретать все более четкие очертания, ситуация резко изменилась.
Торговые войны разразились не только с Китаем и Европейским Союзом, но даже с ближайшими соседями - Канадой и Мексикой. Ввозные пошлины постоянно объявлялись, усиливались, откладывались и отменялись.
Политика могла меняться ежедневно, а финансовые рынки больше всего не любят неопределенность.
Цена на золото, традиционно считающееся надежным активом, бьет рекорды, тогда как американские фондовые рынки переживают сильнейшее снижение со времен пандемии.
Теперь, с одной стороны, опасения по поводу инфляции, вызванной тарифами, с другой - опасения по поводу потенциальной рецессии в крупнейшей экономике мира. Обычно эти вещи не идут рука об руку. Ясности нет даже в Федеральной резервной системе США.
"Я понимаю, что экономическая уверенность резко упала, но экономическая активность - нет. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Я хочу сказать людям, что экономика, похоже, здорова. Мы понимаем, что сейчас настроения довольно негативные, и это связано с волнением в начале работы новой администрации", - высказался Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США.
Экономические потрясения в США находят отклик практически во всем мире. В том числе и в Латвии. Их ощущают как те, кто самостоятельно инвестирует, так и более миллиона жителей, которые являются частью второго пенсионного уровня Латвийской пенсионной системы.
В середине февраля общая стоимость активов в этой системе превышала девять миллиардов евро, а спустя несколько недель полмиллиарда из этой суммы было потеряно.
В этих бурных временах особенно нестабильны так называемые Активные пенсионные планы, значительная часть средств которых инвестирована в фондовые рынки.
В итоге, Активные пенсионные планы в этом году потеряли от 3% до 6% своей стоимости.
Именно Активные планы становятся все популярнее. Однако глава отдела финансовой грамотности Банка Латвии успокаивает, что краткосрочные колебания, даже значительные, являются нормальным явлением.
"Для активных планов то, что происходит сейчас, не является катастрофой. Значительная их часть инвестирована в американский рынок. Конечно, он поднимается и опускается, и мы пока не можем сказать, как долго это продлится. Но и жить в иллюзии, что рынок всегда будет только расти, нельзя. Прошлый год был действительно удачным как для управляющих пенсионными фондами, так и для всех, кто начал инвестировать в эти же компании. Это нормально, когда рынок идет вниз. Нужно сохранять спокойствие", - отметила Айя Брикше, руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии
Несмотря на эти потрясения, если взглянуть на показатели с начала прошлого года, Активные пенсионные планы все еще остаются в плюсе - от 10% до 20%.
В то же время свою надежность подтвердили так называемые Консервативные пенсионные планы. В последнее время они не переживали резких падений и рекомендуются людям пожилого возраста, чтобы краткосрочные колебания рынка не нанесли ущерб их накоплениям незадолго до выхода на пенсию.
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