Министр хочет увеличить детское пособие до 422 евро уже со следующего года

Рейнис Узулниекс заявил, что на озвученные инициативы из госбюджета потребуется около 150 млн евро.

"Точно так же, как мы ищем дополнительное финансирование обороны, мы должны искать и финансирование для поддержки семей с детьми", - убежден министр.

Узулниекс признает, что сразу реализовать весь пакет помощи не получится, поэтому меры будут внедряться постепенно.

Однако увеличение пособия по уходу за ребенком он считает первоочередной задачей, которая должна вступить в силу уже в следующем году.

"Конечно, одними пособиями ситуацию не изменишь, но сейчас каждое из министерств готовит свои предложения - по доступности жилья, детских садов и т.д. Министерство благосостояния - это основная координирующая сила, которая контролирует осуществление этого плана, но работать должны все министерства", - сказал министр.

Помимо поддержки семей, он выделяет помощь сениорам (введение базовой пенсии, создание школ для пожилых людей) и решение проблем занятости.

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