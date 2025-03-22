Цены на топливо в странах Балтии продолжают снижаться

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, за ней следовал Таллин, а затем Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, затем в Риге, а самая низкая цена в конце рабочей недели была в Таллине.

В Риге цена на 95-й бензин на АЗС Circle K на улице Краста в течение недели оставалась стабильной и составила в пятницу 1,594 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,5 % до 1,534 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина в пятницу составила 1,499 евро за литр, что на 0,7 % ниже, чем неделей ранее, а дизельное топливо за неделю подешевело на 0,6 % до 1,609 евро за литр.

В Таллине на автозаправочных станциях Circle K цена 95-го бензина за неделю снизилась на 1,8 % и составила 1,55 евро за литр, а дизельное топливо в пятницу стоило 1,5 евро за литр, что на 0,9 % меньше, чем неделей ранее.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе не изменились по сравнению с предыдущей неделей и составили в пятницу 0,925 евро и 0,829 евро за литр соответственно. В Таллине цена на автогаз выросла на 1,3% до 0,906 евро за литр.

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