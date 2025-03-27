Оптимизация расходов: планируется объединить дочерние предприятия Latvijas dzelzceļš

А LDz loģistika работает на сильно раздробленном экспедиторском рынке, где, несмотря на сложную ситуацию, есть игроки, сумевшие показать и рост оборота, и работающие с существенной рентабельностью. Число клиентов компании в 2023 году сократилось на 32 - до 67. Оборот предприятия сократился с 19,2 млн евро в 2022 году до 10,4 млн евро в прошлом году.

Все три компании приняли и продолжают реализовывать меры по оптимизации, отмечает Минсообщения.

Общее сокращение численности работников LDz Cargo запланировано с 1017 работников в январе 2024 года до 595 в декабре 2026 года.

С учетом оптимизаций LDz Cargo завершило 2024 год с прибылью в 965 000 евро на уровне основной деятельности. Финансовый план LDz Cargo на следующие пять лет, основанный на предположении, что ситуация на рынке не изменится, предусматривает, что оборот LDz Cargo в 2029 году достигнет 98 млн евро, а прибыль - 5,2 млн евро.

Численность работников LDz ritošā sastāva serviss в январе 2024 года составляла 678 человек и была сокращена до 530 работников в январе этого года. После оптимизационных мероприятий LDz ritošā sastāva serviss завершил 2024 год с убытками в 2,7 млн евро. К 2029 году убытки планируется сократить до 1,3 млн евро в год. Даже если в последующие периоды объем внешних клиентов предприятия сохранится на плановом уровне 2024 года, оно будет ежегодно продолжать оставаться нерентабельным.