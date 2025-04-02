Существенная часть средств Фонда развития портов использовалась неэффективно, а в отдельных случаях - и с нарушением закона. О выявленных в ходе аудита фактах будет проинформированы правоохранительные органы, сообщила Государственная контрольная палата.
Ревизия выявила незаконное и неэффективное использование средств Фонда развития портов
Проверяя целевое использование средств фонда, Государственная контрольно-ревизионная служба пришла к выводу, что основная ответственность за выявленную ситуацию лежит на Министерстве сообщения (SM). Ревизоры отмечают, что значительная часть задач, финансируемых фондом, фактически дублирует функции самого министерства. На практике средства фонда использовались в первую очередь для выплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам министерства, для расширения возможностей командировок и покрытия представительских расходов.
Фонд был создан в 1994 году на основе Закона о портах. Согласно актуальной редакции, его задачей является управление финансовыми ресурсами в интересах государства для развития портовой отрасли и повышения престижа латвийских портов. Формально у фонда определено четыре задачи, однако финансирование в действительности охватывает лишь две из них. Ревизоры указывают, что фонд не финансирует реализацию совместных портовых проектов и не обеспечивает содержание объектов государственной собственности в малых портах.
Финансирование фонда осуществляется за счет взносов трех крупнейших портовых управлений: Рижского свободного порта, Специальной экономической зоны Лиепаи и Вентспилсского свободного порта. В среднем фонд ежегодно распоряжается 231 000 евро. Однако в период с 2019 по 2023 год на оплату труда сотрудников Секретариата Совета по вопросам портов, транзита и логистики (далее - Совет) было направлено 819 666 евро - то есть 68% всех расходов фонда. В 2022–2023 годах в Секретариате работало в среднем 16 сотрудников МС.
Ревизоры подчеркивают: подобная схема финансирования - нетипична. В Латвии обеспечение работы аналогичных высокоуровневых советов осуществляется отраслевыми министерствами из собственных бюджетов и требует значительно меньших ресурсов.
Согласно положению о фонде, его расходы планирует и организует именно Секретариат Совета. Хотя сам Совет утверждает годовую смету и в конце года - обобщенный отчет о расходах, он не осуществляет ежедневного контроля за использованием средств. Кроме того, Секретариату предоставлены широкие полномочия перераспределять средства между статьями расходов в пределах утверждённой суммы. Таким образом, создаётся благоприятная среда для неэкономичного и даже противоправного расходования средств, указывает Государственная контрольная палата.
Ревизия установила, что в 2019-2023 годах как минимум 97 644 евро были выплачены сотрудникам Секретариата за сбор и анализ информации для информационных отчётов Совету. Однако, в нарушение нормативных актов, эти отчеты так и не были подготовлены в виде итоговых документов.
Не менее 40 057 евро были потрачены на рекламные мероприятия - включая командировочные и представительские расходы: подарки, подарочные карты, продуктовые корзины, алкоголь, обеды и ужины в ресторанах. Причем решения об этих тратах Рекламная комиссия Совета не принимала.
Кроме того, как минимум 23 562 евро были израсходованы на цели, не имеющие правового основания и не связанные с целями и задачами фонда. Среди них - индивидуальные курсы английского языка, использование автотранспорта и покупка основных средств для выполнения заказов по договорам.
Также выявлены расходы на сумму 507 евро, по которым не представлены подтверждающие документы. Эти траты незаконно признаны допустимыми расходами фонда.
Член Совета Государственной контрольной палаты Гатис Литвинс подчеркивает: все это - результат недостатков в правовом регулировании деятельности фонда и отсутствия должного надзора за использованием средств. Основную ответственность, по его словам, несет Министерство сообщения, поскольку именно оно отвечает за нормативное регулирование отрасли и участие своих сотрудников в работе Секретариата.
Ревизоры констатируют, что МС не предприняло необходимых действий для предотвращения рисков двойного финансирования и незаконного использования собственных бюджетных средств.
Так, выявлены случаи, когда МС согласовывало командировки сотрудников за счет средств фонда, хотя на те же мероприятия одновременно отправлялись и другие представители министерства, чьи командировки оплачивались уже из бюджета самого МС. Это, как отмечают ревизоры, представляет собой неэкономичное расходование средств фонда.
Кроме того, при проверке внутри МС установлены случаи, когда сотрудники фактически находились в командировке по поручению Секретариата, но в отчетности министерства эти командировки не были отражены, и тем не менее сотрудники продолжали получать зарплату от МС. В результате за период 2022-2023 годов министерство незаконно использовало бюджетные средства, выплатив как минимум 7290 евро. Также выявлено пять случаев, когда один и тот же сотрудник получил суточные за одну и ту же командировку как из средств фонда, так и из бюджета МС, что привело к необоснованным расходам в размере 865 евро.
Госконтроль также установил, что действующее нормативное регулирование неполноценно, и в существующих условиях невозможно чётко определить юридический статус фонда. Это юридическое размытость затрудняет обеспечение правомерности, прозрачности и эффективного контроля за деятельностью фонда. В настоящее время фонд не зарегистрирован ни в одном из реестров Регистра предприятий, а зарегистрирован в Налоговой службе как структурное подразделение госпредприятия "Латвийская морская администрация" - хотя по факту он не соответствует такому статусу. По мнению Госконтроля, фонд следует считать публичным учреждением, несмотря на то, что с 2010 года он уже не является частью госбюджета.
После ревизии Государственная контрольная палата дала рекомендацию - найти другой, более экономичный способ реализации государственных интересов в развитии портов в рамках бюджета.
Одновременно Контрольная палата указывает, что в ходе ревизии обо всех выявленных нарушениях была проинформирована премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), которая одновременно является и председателем Совета. В письменном ответе на замечания Госконтроля Силиня выразила мнение, что функции Секретариата вполне могли бы быть реализованы силами самого МС, что позволило бы направить средства фонда на реализацию совместных портовых проектов или на продвижение и рекламу латвийских портов.
Наконец, Государственная контрольная палата заявила, что по фактам нарушений и несоответствий обратится в правоохранительные органы. "В нынешнем статусе, с действующими полномочиями и практикой работы, фонд не имеет ни рационального, ни содержательного основания для дальнейшего существования. Если он будет продолжать работу, потребуется его серьезная реорганизация - необходимо четко определить юридический статус, улучшить систему управления и ввести эффективный финансовый контроль", - заявил член Совета Гатис Литвинс.
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