Ревизия выявила незаконное и неэффективное использование средств Фонда развития портов

Член Совета Государственной контрольной палаты Гатис Литвинс подчеркивает: все это - результат недостатков в правовом регулировании деятельности фонда и отсутствия должного надзора за использованием средств. Основную ответственность, по его словам, несет Министерство сообщения, поскольку именно оно отвечает за нормативное регулирование отрасли и участие своих сотрудников в работе Секретариата.

Ревизоры констатируют, что МС не предприняло необходимых действий для предотвращения рисков двойного финансирования и незаконного использования собственных бюджетных средств.

Так, выявлены случаи, когда МС согласовывало командировки сотрудников за счет средств фонда, хотя на те же мероприятия одновременно отправлялись и другие представители министерства, чьи командировки оплачивались уже из бюджета самого МС. Это, как отмечают ревизоры, представляет собой неэкономичное расходование средств фонда.

Кроме того, при проверке внутри МС установлены случаи, когда сотрудники фактически находились в командировке по поручению Секретариата, но в отчетности министерства эти командировки не были отражены, и тем не менее сотрудники продолжали получать зарплату от МС. В результате за период 2022-2023 годов министерство незаконно использовало бюджетные средства, выплатив как минимум 7290 евро. Также выявлено пять случаев, когда один и тот же сотрудник получил суточные за одну и ту же командировку как из средств фонда, так и из бюджета МС, что привело к необоснованным расходам в размере 865 евро.