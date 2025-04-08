Закрыт коммерческий маршрут между центром Риги и аэропортом

Он пояснил, что компания решила закрыть коммерческий маршрут, потому что спрос оказался ниже, чем ожидалось.

В то же время одним из факторов, приведших к закрытию маршрута, стала неурегулированная ситуация с компенсациями за льготных пассажиров.

Lux Express теряет деньги из-за обеспечения льгот, что ограничивает возможности содержать маршруты с более низкой рентабельностью.

Кибенс отметил, что с середины июня прошлого года по конец марта этого года на маршруте в аэропорт было перевезено более 30 000 пассажиров.

Он добавил, что в будущем компания сосредоточится на маршрутах с более высоким спросом - коммерческих рейсах из Риги в Лиепаю и Даугавпилс.

Lux Express открыла коммерческий маршрут между центром Риги и Рижским аэропортом 12 июня прошлого года.