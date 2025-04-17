Ринкевич готовит рекомендации по сокращению бюрократии

"Мировой порядок, каким мы его знаем, находится в свободном падении, и мы пока не знаем, где и как приземлимся", - такими словами президент Ринкевич подчеркнул, что в нынешней ситуации особенно важно улучшать деловую среду хотя бы внутри Латвии.

Чтобы понять, какие шаги необходимо предпринять, был проведен масштабный опрос. Комиссия по конкурентоспособности, работающая при президенте, опросила 64 крупных предприятия. Показательно, что 102 компании отказались участвовать в исследовании. И это не слишком хороший сигнал для государственной власти, отмечает президент.

"Я знаю почему. Потому что уже было много исследований, было много разговоров, рабочих групп, комплексных подходов. Было все - кроме результата", - указал Ринкевич. Президент ожидает, что на этот раз результат все-таки будет.

О том, что пора показать результат, сказал и министр экономики Виктор Валайнис (СЗК): "Сейчас заявлено очень серьезное намерение по снижению бюрократии. Я считаю, что нам нужно воспользоваться этим импульсом, который сейчас придан этому вопросу, чтобы действительно сократить бюрократию и достичь конкретных результатов".