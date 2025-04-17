Ринкевич готовит рекомендации по сокращению бюрократии

В то время как правительство активизировало усилия по снижению бюрократической нагрузки, свой вклад обещает внести и президент Латвии Эдгар Ринкевич. В течение нескольких месяцев он намерен представить несколько конкретных предложений, которые можно было бы реализовать на практике. В основу рекомендаций лег масштабный опрос, в рамках которого были опрошены несколько десятков крупных латвийских предприятий, сообщает TV3 Ziņas.
"Мировой порядок, каким мы его знаем, находится в свободном падении, и мы пока не знаем, где и как приземлимся", - такими словами президент Ринкевич подчеркнул, что в нынешней ситуации особенно важно улучшать деловую среду хотя бы внутри Латвии.
Чтобы понять, какие шаги необходимо предпринять, был проведен масштабный опрос. Комиссия по конкурентоспособности, работающая при президенте, опросила 64 крупных предприятия. Показательно, что 102 компании отказались участвовать в исследовании. И это не слишком хороший сигнал для государственной власти, отмечает президент.
"Я знаю почему. Потому что уже было много исследований, было много разговоров, рабочих групп, комплексных подходов. Было все - кроме результата", - указал Ринкевич. Президент ожидает, что на этот раз результат все-таки будет.
О том, что пора показать результат, сказал и министр экономики Виктор Валайнис (СЗК): "Сейчас заявлено очень серьезное намерение по снижению бюрократии. Я считаю, что нам нужно воспользоваться этим импульсом, который сейчас придан этому вопросу, чтобы действительно сократить бюрократию и достичь конкретных результатов".
Опрос высветил уже хорошо известные проблемы, отмечает Арнис Саука, под руководством которого и проводился опрос предпринимателей. Главные выводы - нехватка высококвалифицированных специалистов, недоступность финансирования и чрезмерная административная нагрузка.
"Избыточную бюрократию, конечно, никто не хочет и она не нужна. И это те области, которые мы в Государственной комиссии по конкурентоспособности будем пытаться решать, чтобы внести свой вклад в сокращение этой самой бюрократии", - говорит Саука.
На основе результатов исследования будут разработаны рекомендации по снижению препятствий для предпринимателей. Эта работа может занять несколько месяцев, и, по словам президента, она должна завершиться двумя-тремя конкретными предложениями.
Саука допускает, что реальным было бы достижение договоренности о том, чтобы государственные учреждения не запрашивали повторно данные, которые уже имеются в распоряжении государства.
В Службе государственных доходов можно было бы сократить количество отчетов и упростить формы, а также снизить бюрократическую нагрузку в программах поддержки, находящихся в ведении финансового института ALTUM и Латвийского агентства инвестиций и развития.
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