Депутат Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) в прошлом году заработала 71 339 евро. Такие данные содержатся в ее ежегодной декларации должностного лица.
Указанная сумма была получена исключительно за работу в Сейме. Других источников дохода у Мурниеце в 2023 году не было.
Она занимает пост члена правления Национального объединения, является заместителем руководителя парламентской фракции своей партии, а также возглавляет Комиссию по иностранным делам Сейма.
В собственности депутата находится доля в совместном имуществе в Риге. На счете в AS Luminor Bank у нее числятся безналичные сбережения в размере 51 780 евро.
У Мурниеце нет зарегистрированных транспортных средств, долей капитала компаний, долговых обязательств, выданных займов, накоплений в пенсионных фондах или фондах страхования жизни.
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