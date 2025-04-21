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Депутат Инара Мурниеце за год заработала более 71 тысячи евро (1)

Инара Мурниеце
Инара Мурниеце Фото: Paula Čurkste/LETA

Депутат Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) в прошлом году заработала 71 339 евро. Такие данные содержатся в ее ежегодной декларации должностного лица.

Указанная сумма была получена исключительно за работу в Сейме. Других источников дохода у Мурниеце в 2023 году не было.

Она занимает пост члена правления Национального объединения, является заместителем руководителя парламентской фракции своей партии, а также возглавляет Комиссию по иностранным делам Сейма.

В собственности депутата находится доля в совместном имуществе в Риге. На счете в AS Luminor Bank у нее числятся безналичные сбережения в размере 51 780 евро.

У Мурниеце нет зарегистрированных транспортных средств, долей капитала компаний, долговых обязательств, выданных займов, накоплений в пенсионных фондах или фондах страхования жизни.

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