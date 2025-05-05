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От ПВО до новых полигонов: на что пойдут средства оборонного бюджета?

Курсанты СГО на территории военной базе в Адажи
Курсанты СГО на территории военной базе в Адажи Фото: Paula Čurkste/LETA

В 2025 году оборонный бюджет Латвии составит 3,65% от ВВП, то есть 1 559 433 634 евро. Большая часть бюджета - 42% - будет направлена на развитие военного потенциала. На что планирует тратить средства Латвия в этом году? В этом разбирался портал tv3.lv.

Около 26% бюджета пойдет на покрытие расходов на персонал, еще 26% - на содержание, а 6% - на развитие военной инфраструктуры.

В этом году Латвия заключила ряд контрактов на закупку различных вооружений.

Крупнейшие заключенные контракты

  • Naval Strike Missile - противокорабельные ракетные системы (контракт заключен с правительством США в межгосударственном формате);
  • Ракетные артиллерийские системы HIMARS (контракт с правительством США);
  • Боевая техника пехоты - контракт с испанской компанией GDELS SBS;
  • Системы ПВО среднего радиуса действия - контракт с немецкой компанией Dhiel Defence на закупку IRIS-T;
  • Системы ПВО ближнего действия - контракт с Saab Dynamics AB на поставку комплексов RBS 70 NG.

Также в этом году планируется заключение контрактов на закупку: противотанковых систем; 155-мм колесных артиллерийских систем противотанковых мин; антидроновых систем.

Крупнейшие инфраструктурные проекты

Развитие военного полигона "Селия". В рамках первого этапа до конца 2025 года будут построены важные объекты военной подготовки - три стрельбища, площадка для хранения боеприпасов и зона для неразорвавшихся снарядов. На первую очередь строительства полигонa Министерство обороны выделит 36,5 миллиона евро.

Другие важные проекты 2024 - 2025 годов, планируемые к завершению в этом году:

  • Алуксне - построен автопарк, создается региональный склад индивидуального снаряжения;
  • Полигон "Межа Мацкевичи" (Meža Mackeviči) - построены стрельбища и площадка для метания гранат;
  • Казармы Круста (Krusta kazarmas) - построен склад, в процессе - реконструкция казарм;
  • Военная база "Индра" в Екабпилсе - завершено строительство первой очереди;
  • Военная база "Адажи" - в процессе строительства склада;
  • Военная база "Цери" - строительство комплекса стрельбищ.

Дополнительно продолжается укрепление восточной границы Латвии - в этом году на эти цели выделено 45 миллионов евро, из них 10 миллионов - Госпогранохране.

Также планируется закупить противомобильные заграждения, сенсоры, артиллерийские системы, дистанционные устройства минирования, а также предоставить поддержку Госпогранохране.

В восточном регионе Видземе будут построены размещения для инженерных подразделений. Продолжатся закупки материалов для противомобильных конструкций у местных производителей.

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