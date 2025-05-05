От ПВО до новых полигонов: на что пойдут средства оборонного бюджета?

Около 26% бюджета пойдет на покрытие расходов на персонал, еще 26% - на содержание, а 6% - на развитие военной инфраструктуры.

В этом году Латвия заключила ряд контрактов на закупку различных вооружений.

Крупнейшие заключенные контракты

Naval Strike Missile - противокорабельные ракетные системы (контракт заключен с правительством США в межгосударственном формате);

Ракетные артиллерийские системы HIMARS (контракт с правительством США);

Боевая техника пехоты - контракт с испанской компанией GDELS SBS;

Системы ПВО среднего радиуса действия - контракт с немецкой компанией Dhiel Defence на закупку IRIS-T;

Системы ПВО ближнего действия - контракт с Saab Dynamics AB на поставку комплексов RBS 70 NG.

Также в этом году планируется заключение контрактов на закупку: противотанковых систем; 155-мм колесных артиллерийских систем противотанковых мин; антидроновых систем.

Крупнейшие инфраструктурные проекты

Развитие военного полигона "Селия". В рамках первого этапа до конца 2025 года будут построены важные объекты военной подготовки - три стрельбища, площадка для хранения боеприпасов и зона для неразорвавшихся снарядов. На первую очередь строительства полигонa Министерство обороны выделит 36,5 миллиона евро.