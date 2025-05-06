В Латвии рассмотрят возможности сотрудничества с Эстонией по строительству АЭС

Правительство во вторник заслушало доклад МКЭ о возможностях развития атомной энергетики в Латвии.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис пояснил, что речь идет о модульных реакторах, технология которых в настоящее время наиболее развита в Канаде, где первый реактор может быть запущен в 2030 году.

Министр отметил, что тема использования атомной энергии все время откладывалась, и теперь ее изучение позволит ответить на многие вопросы - какими могут быть затраты, как будет обеспечиваться безопасность, сколько потребуется работников, какие виды топлива будут использоваться и возможно ли применение этой технологии в Латвии.

Решение правительства предусматривает, что МКЭ проведет переговоры с ответственным за энергетику Министерством климата Эстонии, чтобы оценить возможности сотрудничества в разработке законодательных норм в сфере ядерной энергетики и в строительстве и эксплуатации АЭС. Отчет о результатах переговоров министерство должно предоставить до 1 ноября.