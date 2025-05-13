Для увеличения финансирования гособороны предложено создать Фонд обороны и безопасности

Повторив ранее неоднократно озвученную информацию, министр обороны Андрис Спрудс после заседания правительства отметил, что планируемое финансирование будет направлено на наращение потенциала НАТО, например, покупку систем противовоздушной обороны и артиллерии, закупку боеприпасов, а также развитие систем дронов и противодронных систем.

Фонд обороны и безопасности обеспечит ответственность и прозрачность в использовании предусмотренных средств, пообещал Спрудс.

Премьер-министр Эвика Силиня после заседания правительства заявила, что Минфину придется начать переговоры с другими министерствами о том, где найти дополнительные средства, чтобы государство могло достичь 5% от ВВП в тратах на оборону.

"Сегодня, приняв концептуальное решение о продвижении начиная с 2026 года к 5% от ВВП для нашей обороны и безопасности, в том числе для укрепления потенциала и безопасности НАТО, правительство фактически в очередной раз подтвердило, что для него важна безопасность нашего населения", - сказала Силиня.

Она рассказала, что средства, которые удастся получить в результате сокращения бюрократии, можно было бы направить не только на безопасность, но и на другие приоритеты правительства - образование и поддержку семей.

"Прежде всего мы пересмотрим существующие расходы министерств, а также можно будет принять решение об увеличении дефицита [госбюджета]. Если этого будет недостаточно для достижения этих 5%, то мы будем искать возможность, как увеличить доходы", - сказала Силиня.

При этом премьер подчеркнула, что процесс разработки госбюджета еще не начался, поэтому детальные решения ожидаются позже.