Министр финансов Арвил Ашераденс недавно заявил, что будет способствовать повышению пенсионного возраста в Латвии, что также поможет решить проблему нехватки рабочей силы. Департамент межведомственной координации Госканцелярии работает над оценкой пенсионного обеспечения.

Пенсионный эксперт Эдгар Вольскис считает, что систему трудовых пенсий необходимо серьезно пересмотреть, принимая во внимание, почему они вообще используются. По его мнению, следует пересмотреть как перечень профессий, по которым выплачивается пенсия по выслуге лет, так и возраст выхода на пенсию.