Дом Москвы снова не продан

Ранее агентству LETA в VNĪ сообщили, что, принимая объект для дальнейшей продажи, уже изначально понимали: реализация недвижимости будет сложной и долгосрочной задачей, поэтому на данный момент снижать стартовую цену еще больше не планируется.

Как сообщалось ранее, на первом аукционе, завершившемся в сентябре 2024 года, Дом Москвы выставлялся по стартовой цене 3,57 млн евро. Затем цена была снижена на 20% и на повторном аукционе составила 2,856 млн евро. В декабре 2024 года стоимость была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не поступило ни одной заявки. Аналогичная ситуация сложилась и на следующих двух аукционах, завершившихся 24 февраля и 17 апреля 2025 года, где цена вновь была снижена и составила уже 2,142 млн евро.