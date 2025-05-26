Дом Москвы снова не продан

Очередная попытка VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продать на аукционе так называемый Дом Москвы на улице Марияс в Риге за стартовую цену 2,142 млн евро оказалась неудачной. На недвижимость снова не нашлось покупателя, свидетельствуют данные на портале электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv.
Как следует из информации аукционного портала, на Дом Москвы не было подано ни одной заявки.
В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 28 марта 2024 года, VNĪ поручено реализовать это имущество на аукционе, поэтому компания продолжит проведение новых торгов.
Ранее агентству LETA в VNĪ сообщили, что, принимая объект для дальнейшей продажи, уже изначально понимали: реализация недвижимости будет сложной и долгосрочной задачей, поэтому на данный момент снижать стартовую цену еще больше не планируется.
Недвижимость на улице Марияс, 7, состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и находящегося на нем здания.
Как сообщалось ранее, на первом аукционе, завершившемся в сентябре 2024 года, Дом Москвы выставлялся по стартовой цене 3,57 млн евро. Затем цена была снижена на 20% и на повторном аукционе составила 2,856 млн евро. В декабре 2024 года стоимость была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не поступило ни одной заявки. Аналогичная ситуация сложилась и на следующих двух аукционах, завершившихся 24 февраля и 17 апреля 2025 года, где цена вновь была снижена и составила уже 2,142 млн евро.
11 января 2024 года Сейм в окончательном чтении принял закон "О распоряжении недвижимостью, необходимой для предотвращения угрозы государственной безопасности", который предусматривал передачу так называемого Дома Москвы в государственную собственность. Целью закона является обеспечение безопасности государства и предотвращение угроз демократическому строю Латвии.
По заявлению авторов закона - Комиссии по национальной безопасности Сейма, - этот закон должен был остановить политическую деятельность, угрожающую национальной безопасности Латвии, которая велась в Доме Москвы под прикрытием культурных мероприятий и программ дополнительного образования. Также законом ликвидировался Дом Москвы как бренд российской политики соотечественников, что, по мнению законодателей, помогло устранить угрозу латвийской государственности и национальной безопасности.
26 марта 2024 года правительство решило передать Дом Москвы, находившийся в управлении Министерства сообщения, в собственность Министерства финансов.
Средства, вырученные от продажи недвижимости на аукционе, должны быть направлены в государственный бюджет, а затем перечислены на поддержку жителей Украины.
Здание культурно-делового центра было построено в 1976 году. В начале 2002 года началась реконструкция бывшего Дома железнодорожников, полученного Москвой в результате обмена с VAS Latvijas dzelzceļš. Торжественное открытие состоялось 28 мая 2004 года. Общая площадь пятиэтажного здания, включая один подземный этаж, составляет 4482,4 квадратных метра.
Компания VNĪ была создана в 1996 году, ее единственным владельцем является Министерство финансов Латвии.
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