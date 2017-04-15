В США показали самый быстрый серийный автомобиль

 

Фото: скриншот видео

В США презентовали Dodge Challenger SRT Demon, который стал самым быстрым в мире серийным автомобилем по разгону с места до 97 км/ч. Эту скорость машина набирает за 2,3 секунды, передает Популярная механика.

«Challenger SRT Demon преодолевает столь значимое для американцев расстояние в четверть мили (402 метра) всего за 9,65 секунды и развивает скорость 225 км/ч, а это еще один рекорд для серийных автомобилей», – пишет издание, добавляя, что при разгоне авто развивает рекордное ускорение в 1,8 g.

Dodge Challenger SRT Demon будет выпущен в количестве 3300 экземпляров, 300 из которых предназначены для Канады, а остальные 3000 – для США.

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Цена автомобиля не превысит 100 тысяч долларов, при этом на машину будет действовать обычная заводская гарантия на три года или 36 тысяч миль, а также пятилетняя гарантия на двигатель, причем владельца не лишат гарантии даже при участии в дрэг-рейсинге.

Dodge Challenger Demon

Фото: Dodge Challenger Demon0


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