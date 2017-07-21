Немецкие автоконцерны подозревают в сговоре

 

Фото: EPA/Scanpix

Пять крупных автопроизводителей Германии, возможно, вступали друг с другом в картельные сговоры. Об этом в пятницу, 21 июля, пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на информацию, предоставленную контролирующим органам концерном Volkswagen.

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Согласно этой информации, с начала девяностых годов представители Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler регулярно встречались друг с другом. В этих встречах участвовало более 200 специалистов, организованных в более чем 60 рабочих группах.

Таким образом немецкие автопроизводители заменили рыночные механизмы конкуренции тайными соглашениями.

В частности, на встречах обсуждался выбор поставщиков и стоимость комплектующих деталей.

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Именно на одной из таких встреч было принято решение, положившее начало скандалу вокруг махинаций с выхлопами дизельных двигателей, пишет Der Spiegel.

Информацию об этих встречах в контролирующие органы направил и концерн Daimler. Издание полагает, что тем самым автопроизводители пытаются смягчить возможные штрафы.

Если информация о картельных соглашениях подтвердится, сговор автоконцернов может стать одним из самых крупнейших картельных скандалов в истории Германии, отмечает Der Spiegel.

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