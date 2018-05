Ford подал патентную заявку на автомобиль со встроенным электробайком

В компании считают, что такой оригинальный вид транспорта поможет решить проблемы с пробками и парковочными местами в мегаполисах, которые становятся все острее с каждым годом.

Believe it or not, Ford has just patented a car which is integrated with a deployable electric motorcycle https://t.co/dMEaN2uFxx — Financial Express (@FinancialXpress) 30 апреля 2018 г.

В описании заявки сказано, что

электробайк будет встроен между водительским и пассажирским сиденьями по направлению движения.

На одной из опубликованных картинок видно, что часть приборной панели у двух транспортных средств общая.

Владелец такого мультимодульного автомобиля сможет в любой момент отсоединить мотоцикл и использовать его как самостоятельное транспортное средство с помощью специального управляющего устройства, подсоединенного к компьютеру, отмечает «Интерфакс».

Ford patents electric bicycle built into car to get to final stop. They see, in future, parking is scarce. It's "Vehicle with Integrated Electric Motorcycle," 2-wheeled bike may fit into front panel of car. It would work Batman-style, ejector device releases motorcycle by force pic.twitter.com/IzM6lGVnhy— Patent Profiler (@PatentProfiler) 1 мая 2018 г.