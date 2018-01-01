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Ford подал патентную заявку на автомобиль со встроенным электробайком

Newsru.com
Фото: REUTERS/Scanpix

Американский автопроизводитель Ford подал патентную заявку на автомобиль с интегрированным электрическим мотоциклом. Документ опубликован на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США.

В компании считают, что такой оригинальный вид транспорта поможет решить проблемы с пробками и парковочными местами в мегаполисах, которые становятся все острее с каждым годом.

В описании заявки сказано, что

электробайк будет встроен между водительским и пассажирским сиденьями по направлению движения.

На одной из опубликованных картинок видно, что часть приборной панели у двух транспортных средств общая.

Владелец такого мультимодульного автомобиля сможет в любой момент отсоединить мотоцикл и использовать его как самостоятельное транспортное средство с помощью специального управляющего устройства, подсоединенного к компьютеру, отмечает «Интерфакс».

Например, можно доехать до перехватывающей парковки на окраине города, «отстегнуть» мотоцикл и на нем добраться до пункта назначения, минуя пробки, пишет «За рулем».

Вместе с тем пока не известно, будет ли этот любопытный проект когда-нибудь воплощен в жизнь.

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