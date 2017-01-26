YouTube поразил «оживший» на видео рисунок человечка

В Сети набирает популярность загадочное видео, где как будто «оживает» нарисованный маркером человечек. Видеозапись собрала за несколько дней свыше 600 тысяч просмотров.

В кадре видно, как на деревянной лакированной поверхности нарисовали маркером человечка, на которого затем налили воды. После этого фигура «ожила» и начала «двигаться».

По мнению комментаторов, такой эффект получился благодаря использованию сухого маркера, в составе которой есть маслянистый кремниевый полимер. Это вещество при контакте с водой заставляет чернильный слой отрываться от поверхности.

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