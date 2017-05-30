Игра в гольф может заменить неделю тренировок

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Эксперты уверены: пользу гольфа для здоровья недооценивают. Между тем, люди, играющие в гольф, активнее, чем кажутся. Во время одного стандартного раунда игры они проходят от 4 до 8 миль (11245-16667 шагов). А когда игрок носит свои клюшки для гольфа, он сжигает 1564 калории, передает The Daily Mail.


Раунд гольфа длится 240 минут. Это превышает рекомендуемую британскими специалистами норму физической активности для взрослых людей (минимум 150 минут умеренной физической активности). Интенсивность физических нагрузок в процессе данной игры достаточно низкая. Значит, играть в гольф могут пожилые люди, которым сложно заниматься более активными видами спорта.

Предыдущее исследование, в котором приняли участие 30000 игроков в гольф из Швеции, показало: уровень смертности среди гольфистов на 40% ниже по сравнению с другими людьми того же пола и возраста, имеющими такой же социально-экономический статус. В целом игра в гольф увеличивает продолжительность жизни на 5 лет. Наиболее выраженный положительный эффект наблюдается среди квалифицированных игроков.


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