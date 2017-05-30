Игра в гольф может заменить неделю тренировок

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Эксперты уверены: пользу гольфа для здоровья недооценивают. Между тем, люди, играющие в гольф, активнее, чем кажутся. Во время одного стандартного раунда игры они проходят от 4 до 8 миль (11245-16667 шагов). А когда игрок носит свои клюшки для гольфа, он сжигает 1564 калории, передает The Daily Mail.