Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1

 

Фото: PETER STEFFEN / DPA FILE

Компания Microsoft начала блокировать обновления для операционных систем 7 и 8.1 на компьютерах с чипами Intel Kaby Lake и AMD Ryzen. Теперь данные компьютеры не смогут получать апдейты с патчами, устраняющими уязвимости, передает GameSpot.

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Данным шагом компания намекает пользователю, что настало время переходить на новую операционную систему Windows 10.

При попытке обновления пользователи Windows 7 и 8.1

получают сообщение о том, что операционная система работает на неподдерживаемом оборудовании.

Там же размещена ссылка с информацией об обновлении до Windows 10.

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А тем временем Windows 7 остается самой популярной из операционных систем производителя. В настоящее время она установлена на половине компьютеров в мире. Окончательно ее поддержка завершится в 2020 году.

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