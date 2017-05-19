Новая фотозагадка: Вы видите стену или реку?

Новая фотозагадка гуляет по просторам интернета. В Германии студенты выложили фото с пикника и задали простой вопрос: «Что на фоне? Река или стена?»

Мнение пользователей сети сразу разделились. Одни четко увидели реку, обосновав это растущими рядом растениями. Другие же уверены, что это стена. Тем более что в городке, где было сделано фото, река всего одна и она намного шире.

Так а что видите вы? Стену или реку?

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Кстати, погуляли студенты явно хорошо.

Фото: facebook.com/jodelapp

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