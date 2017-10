В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

«Запрошенные вами материалы не могут быть показаны в данное время. Возможно, они временно недоступны, ссылка, которую вы нажали, уже недействительна, или у вас нет прав на просмотр этой странице», – приводят пользователи сообщение, появляющееся при попытке зайти в соцсети.

Известно о сбоях в работе Facebook и Instagram в Киеве, Москве, Токио, Милане, Праге, Нью-Йорке, Риме, Тель-Авиве, Дублине, Эдинбурге и некоторых других городах.

Facebook is having issues since 11:11 AM ESThttps://t.co/YbrNS7dpo9

RT if you're also affected #facebookdown pic.twitter.com/b5q3KqwkKs— Outage Report (@ReportOutage) 11 October 2017