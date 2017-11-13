Дуров оголился ради Apple

Основатель мессенджера Telegram опубликовал в своем Instagram фотографию с голым торсом в попытке отвлечь пользователей от задержки с выпуском обновлений.

Предприниматель напомнил, что масштабное обновление Telegram должно было выйти на прошлой неделе, и посетовал на работу Apple, специалисты которой «не торопятся» с одобрением апдейта. Он объявил, что выпуск обновления запланирован на вторник, 14 ноября.

«Надеюсь, Apple понравится обновление (и эта фотография)», — добавил Дуров.

Он также напомнил о существовании флешмоба #PutinShirtlessChallenge, который был запущен в августе. Тогда Дуров опубликовал свое фото без футболки, призвав соцсети сделать то же самое, подражая в этом президенту России Владимиру Путину.

В этот раз Дуров еще раз повторил, что участники флешмоба должны избегать фотошопа. Августовский хештег россияне использовали как со всей серьезностью, так и с юмором: одни выкладывали свои лучшие снимки с накачанным торсом, а другие не стеснялись демонстрировать «пивные» животы.