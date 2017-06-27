NASA внесло ясность в утверждение об открытии внеземной жизни

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Rennett Stowe

Знаменитая группа хакеров Anonymous на прошлой неделе опубликовала видео, в котором утверждается, что космическое агентство NASA нашло внеземную жизнь и вскоре готовится обнародовать эту новость. Однако, по словам руководителя научного директората космического агентства, доказательств внеземной жизни у них нет.

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Видео, опубликованное Anonymous, вызвало большой ажиотаж, и вчера его прокомментировал руководитель научного директората NASA Томас Цурбухен.

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«Вопреки сообщениям, NASA не готовит объявление об открытии внеземной жизни», - написал Цурбухен в своем Twitter. «Одни ли мы во вселенной? Поскольку пока мы этого не знаем, у нас есть миссии, которые могут помочь ответить на этот фундаментальный вопрос», - продолжил он.

Утверждения в видео Anonymous базируются на этот раз не на взломанных документах, а на признании самого Цурбухена, которое он сделал в Палате представителей перед Комитетом науки и техники. Он, в частности, описал успехи NASA в поисках внеземной жизни и заявил следующее: «Учитывая всю нашу деятельность и миссии по поискам внеземной жизни, мы стоим на пороге беспрецедентного и грандиозного открытия».

Запись заявления Цурбухена, которое он сделал в апреле, можно посмотреть здесь:

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