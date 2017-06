NASA внесло ясность в утверждение об открытии внеземной жизни

Видео, опубликованное Anonymous, вызвало большой ажиотаж, и вчера его прокомментировал руководитель научного директората NASA Томас Цурбухен.

«Вопреки сообщениям, NASA не готовит объявление об открытии внеземной жизни», - написал Цурбухен в своем Twitter. «Одни ли мы во вселенной? Поскольку пока мы этого не знаем, у нас есть миссии, которые могут помочь ответить на этот фундаментальный вопрос», - продолжил он.

Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question.— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 26 июня 2017 г.