Ученые предсказали смертоносную солнечную вспышку

В ближайшие сто лет произойдет мощная солнечная вспышка, которая приведет к нарушению работы энергосистемы по всему миру, повреждению спутников и отключению интернета. Возникшие в результате техногенные аварии также могут привести к человеческим жертвам. К такому выводу пришли американские специалисты Гарвардского университета. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой New Scientist.

Ученые проанализировали данные о произошедших солнечных вспышках. Они оценили вероятность возникновения супервспышек, в том числе тех, что увеличивают яркость Солнца на 30 процентов и способны «сдуть» озоновый слой на Земле. Считается, что во время этих событий выделяется энергия, примерно равная 1036 эрг, что на несколько порядков выше обычной светимости Солнца (1033 эрг в секунду). У некоторых звезд солнечного типа астрономами фиксировались еще более мощные вспышки — до 1038 эрг. Однако такие вспышки происходят примерно раз в 20 миллионов лет.

A tech-destroying solar flare could hit Earth within 100 years