СМИ: Китай «запускает» новую углеводородную революцию

Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед» — гидрат природного газа, сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на Министерство земельных и природных ресурсов страны.

«Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», — цитируется заместитель управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфу.

По его словам, в разработке теоретической базы и технологий Китай в данном направлении достиг «беспрецедентных успехов», в результате чего страна заняла лидирующее положение в мире по добыче «горючего льда».

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Образцы подняли с глубины более 1,2 км, сама 200-метровая подводная скважина находилась в 285 км к юго-востоку от Гонконга. Всего за 8 дней работы добыто 120 кубометров «горючего льда», содержание метана в нем составляет 99,5%. Один кубический метр гидрата эквивалентен 160 кубометрам природного газа в газообразном состоянии (на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 км, тогда как на 100 литрах «горючего льда» — 50 тыс. км).

Работы по добыче природного ресурса ведутся и другими странами, в частности Канадой и Японией, однако пока только Китаю удалось извлечь его со дна моря.