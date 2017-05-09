Китайские ракетные войска провели боевое испытание нового типа ракет. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление от Информационного бюро Министерства национальной обороны Китая.

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Испытания проводились в соответствии с годовым планом учений для повышения боевых навыков и способности справиться с угрозами национальной безопасности, говорится в заявлении.

«В результате теста достигнуты ожидаемын результаты», - говорится в заявлении, но точная дата не раскрывается.

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