Дисплей флагмана Samsung признали лучшим на рынке

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Дисплей нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8 эксперты DisplayMate признали лучшим на современном мобильном рынке. Он лидировал практически по всем параметрам, включая разрешение, а также размер, передает BGR.

Сообщается, что экран смартфона обеспечивает 113-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, что является стандартом для многих цифровых кинотеатров. Кроме того, он также обеспечивает 142-процентное покрытие стандартов sRGB и Rec.709.

Разрешение экрана смартфона составляет 3К (2960х1440 пикселей) при соотношении сторон 18,5:9. В сравнении с предшественником Galaxy S7 диагональ у преемника увеличена, однако при этом ширина корпуса комфортна для захвата рукой.

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Кроме того, флагман является первым на рынке с поддержкой Mobile HDR Premium.

Также специалисты компании отметили, что смартфон отличается редкой максимальной яркостью дисплея - 1020 нит, и имеет очень высокую контрастность при ярком внешнем освещении - 227 единиц.

Ранее сообщалось, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 назвали переоцененным. Известно, что цена на гаджет, в зависимости от рынка, составляет $720/€800 за младшую модель, и $840/€900 за старшую.

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Фото: Samsung представил смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+0

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