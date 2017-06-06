Apple презентовала новые устройства и iOS 11

 

Фото: AP/Scanpix

В рамках конференции WWDC 2017 корпорация Apple представила новые устройства.

Новый iPad Pro с диагональю экрана 10,5 дюйма и уменьшенными боковыми рамками получил шестиядерный процессор A10X. Также он имеет 12-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией. Цены варьируются от 649 до 949 долларов. Отмечается, что продажи планшета начнутся на следующей неделе, но уже доступен предзаказ.

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Моноблоки iMac получили незначительные улучшения: процессоры Intel Core седьмого поколения, новая графика, поддержка до 64 гигабайт оперативной памяти. Самый простой iMac с новой начинкой будет стоить от 1100 долларов, с 4К-дисплеем − от 1500 долларов и 27-дюймовый моноблок с 5К-экраном от 1800 долларов. Их продажи начались в день презентации.

Также был представлен новый моноблок iMac Pro, который оснащается 8-, 10- и 18-ядерными процессорами Intel Xeon, а также дискретной графикой Radeon Vega при поддержке до 128 гигабайт оперативной памяти.

Цены на компьютер начинаются от пяти тысяч долларов, а продажи стартуют в декабре.

«Он будет самым красивым и очевидно самым мощным iMac, который мы когда-либо создавали, и в действительности самый мощный из всех компьютеров Mac», − сообщил, представляя новинку, вице-президент компании Джон Тернус.

Он подчеркнул, что разработчикам удалось вместить «невероятно мощный» компьютер в «потрясающую» оболочку дизайна iMac Retina 5K с диагональю экрана 27 дюймов.

На конференции Apple представила многофункциональный музыкальный динамик для дома HomePod.

«Так же, как iPod совершил музыкальную революцию в нашем кармане, HomePod совершит ее в наших домах»,

− заявили в компании.

Новый девайс высотой около 17,5 сантиметра представляет собой себя музыкальную колонку, которая может адаптировать звук под условия помещения и оснащена процессором А8.

Новинку по цене 349 долларов можно будет купить в США, Великобритании и Австралии уже декабре 2017 года, продажи в других странах мира начнутся в 2018 году.

Apple презентовала и новую версию своей операционной системы − iOS 11. Она станет доступна пользователям этой осенью и позволит переводить деньги через мессенджер, проще управлять файлами и экономить место на диске, а Siri теперь сможет переводить введенные голосом фразы на большее количество языков.


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