В Израиле представили проект электрического пассажирского самолета

 

Фото: Скриншот со страницы www.eviation.co

Израильский стартап Eviation Aircraft представил проект нового, полностью электрического регионального пассажирского самолета, первый полет которого запланирован на конец 2018 года.

Как пишет N+1, самолет под названием Alice получит три электромотора с толкающими воздушными винтами, которые будут установлены на законцовках крыла и в хвостовой части. Источником питания для них будет служить аккумуляторная батарея емкостью 980 киловатт-часов,

которая позволит выполнять полеты на расстояние до 560 километров со скоростью до 520 километров в час.

Согласно проекту, длина самолета составит 12 метров при размахе крыльев 13,5 метров, и он сможет перевозить до девяти пассажиров.

В перспективе компания планирует разработать модернизированную версию Alice с более емкой аккумуляторной батареей, благодаря которой самолет сможет преодолевать расстояние в 1,3 тысячи километров.

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Отметим, что пока в мире нет серийных пассажирских электросамолетов и Alice может стать первым в своем роде. Предполагается, что такие самолеты будут экономически более выгодными по сравнению с существующими, поскольку время их простоя на земле можно будет сократить с типичных для обычных лайнеров 20-30 минут до примерно 10 минут. Также электросамолеты являются более тихими и экологичными.

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