Создана собака-робот, нюхающая грязные носки

У тебя воняют ноги? Они пахнут всего немного или же совсем невыносимо? Если ты не можешь спросить об этом друзей и коллег, то проблему решит собака-робот, который совершенно точно диагностирует, насколько сильно ты пахнешь, пишет Apollo.

Если запах твоих носков или одежды будет «в пределах нормы», собака повиляет хвостом, но если они попахивают, то робособака упадет на бок.

Стартап команда «Next Technology» создала работа по просьбе многих клиентов, так как в Японии, где обувь снимается у входа в дом, воняющие ноги - колоссально неприемлемое явление.

15-сантиметрового робота зовут Хана-чан, он не только реагирует на запах ног хозяина, но и оборудован освежителем воздуха, что в одно мгновение может спасти ситуацию.

Сейчас робот доступен только в Японии, его цена составляет 30 00 йен (около 265 долларов)