В рамках совместной акции стран Балтии можно будет посетить 131 замок и поместье

В акции «Посетим балтийские поместья - отпразднуем вместе», которая будет проходить с 24 мая по 16 сентября, примут участие 131 замок и поместье, сообщила журналистам президент Латвийской ассоциации замков и поместий Эмерита Грузде.

В организованной четырьмя ассоциациями стран Балтии акции, посвященной столетию балтийских государств, будут участвовать 45 замков и поместий в Латвии, 55 - в Эстонии и 31 - в Литве.

Латвию в этой акции будут представлять Дикльский, Бириньский, Межотненский, Вецауцский замки и Ранкское, Кримулдское, Лиелплатонское, Шлокенбекское, Виркское, Унгурмуйжское поместья, а также ряд других замков и поместий.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайтах www.pilis.lv и www.visitbalticmanors.com