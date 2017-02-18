Тест: Экономика Латвии в айфонах, бигмаках и килограммах хлеба

 

Фото: LETA/Flickr/Русский TVNET

Мы все привыкли, что экономические показатели можно узнать лишь из нудных финансовых отчётов и бесконечных таблиц... Однако это не так! Знаете ли вы, за сколько часов среднестатистический житель Латвии зарабатывает на один Big Mac или iPhone? Если вам не по душе сравнение с «забугорными радостями», не спешите закрывать страницу, наш тест поможет узнать и о других показателях - например, сколько минут потребуется вам, чтобы заработать на один килограмм хлеба.

*Данные: Eurostat (2017); USB, Prices & Earnings (2015)

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