Хоккейные фанаты спели гимн Латвии у памятника Свободы в Риге

Победа сборной Латвии по хоккею над командой Италии стала настоящим подарком для всех латвийских болельщиков. Ленты социальных сетей оказались забитыми сообщениями и комментариями, а многие вышли праздновать победу на улицу. Так, толпа хоккейных фанатов собралась у памятника Свободы в Риге для того, чтобы исполнить гимн нашей страны. Комментарии здесь излишни!

Как уже писал Русский TVNET, 9 мая сборная Латвии одержала важнейшую победу на чемпионате мира, победив Италию со счетом 2:1. После трех матчей наша команда с девятью очками лидирует в подгруппе А.

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