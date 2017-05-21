Сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ

В матче чемпионата мира за бронзовые медали, который состоялся на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, сборная России со счетом 5:3 победила команду Финляндии.

В составе россиян точными бросками отметились Никита Гусев (7', 28'), Владимир Ткачёв (22'), Богдан Киселевич (29') и Никита Кучеров (49').

К концу второго периода команда Олега Знарка забросила четыре безответных шайбы, однако финны за шесть минут смогли провести три результативные атаки и вернуть интригу матчу.

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И только гол Никиты Кучерова в середине заключительного игрового отрезка позволил российским болельщикам спокойно досматривать последние минуты встречи.























































Aizvērt Сборная России по хоккею обыграла Финляндию и завоевала бронзу ЧМ AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA AP/LETA







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