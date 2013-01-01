Каталония и Латвия с Латгалией: почувствуйте разницу

Европа не признает независимость Каталонии. Не сделает этого, разумеется, и Латвия, - об этом уже заявили официальные лица нашей страны. Для этого существуют две причины: внешняя, общеевропейская и внутренняя - Латгалия. Хотя и с этими двумя факторами в нашей стране иногда было не все так однозначно.

У Каталонии мало шансов

Власти Каталонии подписали декларацию о независимости. Сделал это, в числе прочих, и глава мятежной автономии Карлес Пучдемон, который ранее во время выступления просил парламент отсрочить объявление независимости. Текст приводит El Pais: в нем «Республика Каталония» провозглашена независимым государством.

Буквально сразу же правительство Испании отвергло эту декларацию. Вице-премьер правительства Испании Сорайя Саенц де Сантамария назвала Пучдемона человеком, который «не знает, где он и куда двигается».

Как отмечает DW, право каждого народа на самоопределение - один из важнейших принципов международного законодательства, равно как и право каждого государства на территориальную целостность. И если для сторонников независимости Каталонии ключевую роль играет первый принцип, то центральное правительство в Мадриде, напротив, полагается на второй.

Почему у Каталонии мало шансов на независимость

Как бы там ни было, нормы международного права не предусматривают для территорий какого-либо государства возможности отделиться за исключением случаев, когда обе стороны на это согласны. Однако между региональной администрацией в Каталонии и испанскими властями такого согласия нет.

Если вспомнить историю образования новых государств, то в этих случаях главную роль сыграл именно основополагающий принцип ООН - право народов на самоопределение.

Почему же он не действует в случае с Каталонией? Дело в том, что, как объяснил в интервью DW профессор международного права Боннского университета Штефан Тальмон, «право народа на самоопределение подразумевает, что существует народ, который может апеллировать к этому принципу. Часть населения внутри однонационального государства, даже если она имеет определенную национальную идентичность,

с точки зрения международного права не является народом, который может апеллировать к праву на самоопределение».

Тем не менее, как уже отмечал Русский TVNET, экспертов по Пиренеям на континенте и Британских островах оказалось видимо-невидимо. А по вопросом сепаратизма как явления - и того больше. Многие заключения, правда, оказались притянутыми за волосы. Но известный полёт воображения был, однако же, продемонстрирован. С чем только не сравнивали бедную Каталонию! И с Крымом, и с Донбассом, и с Косовом. Даже с балтийскими странами, осмелившимися декларировать независимость в ещё не умершем СССР.

Будто бы все позабыли и о том,что вопрос своего отделения самозваная донбасская «народная республика» обсуждала вовсе не с Киевом, но со столицей другого государства, и о том, сколь убедительным вышло «отделение» Крыма. Как будто никто не помнит, что Союзный договор, будучи де-факто мёртвым документом, де-юре, однако, закладывал возможность выхода любой союзной республики из СССР. В связи с чем, будучи активированным в Беловежской пуще, сработал мгновенно и практически бесконфликтно.

Совсем иная ситуация у Каталонии. Конституцией Испании не предусмотрены региональные референдумы. Вопрос о независимости Каталонии может быть решен только общенациональным голосованием. Таким образом, законного юридического обрамления требование каталонцев не имеет.

Латвия и Латгалия — это вам не Каталония

Совсе неудивительно, что Латвия не собирается признавать независимость Каталонии. И причин здесь две. Первая — внешняя и абсолютно сходная с точкой зрения Евросоюза. Возможное отделение Каталонии от Испании спорно и с точки зрения права Европейского Союза. Так, согласно статье 4 Договора о ЕС, «Союз уважает основные функции государства, особенно те, которые направлены на обеспечение его территориальной целостности».

Как сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, если Каталония провозгласит независимость, Латвия ее не признает. Такова официальная позиция.

Rinkēvičs: Latvija Katalonijas neatkarību neatzīs

«Каталонский референдум о независимости — это внутренний испанский вопрос, который должен рассматриваться в рамках конституции этой страны. Если правительство Каталонии провозгласит независимость, тогда ответ будет очень простой: Латвия не признает такую независимость», — сказал Ринкевич в интервью NRA.

«Я понимаю эмоциональные заявления о том,

что мы должны поддерживать каталонцев, потому что мы также боролись за независимость.

Но ситуация в странах Балтии в то время принципиально отличалась от сегодняшней ситуации в Каталонии. Страны Балтии были оккупированы, тогда как конституция Испании была принята демократически, а границы и статус этой страны признаны на международном уровне», — сказал министр.

Полностью солидарен с ним и президент Латвии Раймонд Вейонис, который также подчеркнул, что случай Каталонией не перекликается с исторической ситуацией в Латвии, потому что образование независимого Латвийского государства и то, что происходит в Каталонии - это две разных ситуации.

Но не все тако однозначно в позиции Латвии по независимости Каталонии. Здесь уместно вспомнить разгоревшийся в 2016 году скандал, связанный с экс-премьером Латвии Валдисом Домбровским.

Как сообщалось, испанский журнал «Interviu» опубликовал высказывания Домбровскиса в 2013 году в бытность его премьер-министром Латвии. На вопрос принадлежащего правительству Каталонии новостного агентства «Agencia Catalana de Noticies» о том, признала ли бы Латвия независимость Каталонии, Домбровскис ответил:

«Теоретически, если процесс легитимный, почему бы и нет?».

Со ссылкой на близкие к политикам источники журнал сообщил, что договоренность об этом высказывании и о его оплате была достигнута заранее. Разведывательный отдел испанской полиции после нескольких месяцев работы заявил, что располагает надежными источниками, чтобы утверждать, что сумма, о которой была достигнута договоренность, составила 6 млн евро, хотя запрошенная сумма могла достигать 10 млн евро. Техническую сторону соглашения выполнило доверенное лицо Домбровскиса - его советник Сандра Букане.

На просьбу прокомментировать эту информацию Домбровскис сказал агентству ЛЕТА, что опубликованные испанским «желтым» еженедельником «Interviu» утверждения абсурдны и недостоверны.

Кроме того, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не получило подтверждения информации о том, что экс-премьер Латвии, вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис якобы получил взятку в несколько миллионов евро за поддержку независимости Каталонии.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь БПБК Лаура Душа, во время проведенной бюро проверки не было найдено подтверждений тому, что распространенная СМИ информация соответствует действительности, а также не констатировано оснований для начала уголовного процесса.

Вторая причина непризнания независимости Каталонией — чисто внутренняя. Это Латгалия. Как подчеркивает европарламентарий Инесе Вайдере:

«Если посмотрим на Латгале, это особо опасно. Для Латвии Каталония — ненужный прецедент».

Масло в огонь подлило британское издание The Independent, опубликовавшее карту Европы, на которой отмечены регионы, борющиеся за независимость. В их числе почему-то оказалась и Латгалия.

На карте Independent почти у каждого государства обозначены один или несколько регионов, желающих получить автономию или независимость.

Пресс-секретарь премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса Андрейс Вайварс категорически отрицает, что со стороны Латгале заметны какие-либо веяния сепаратизма: «Ничего подобного! Латгале борется за поддержку крестьянам в связи с затопленными территориями, и это как раз государственная, а не региональная политика».

Briti Latgali pielīdzina Katalonijai. Kāpēc tā?

Высказался по этому поводу и небезысвестный деятель из Нацблока Янис Домбрава. Интересно, что он ратует как раз за независимость Каталонии, однако отрицает какие-либо параллели с Латгалией.

Вот, что он написал в свем Twitter:

Var patikt vai nepatikt, bet Katalonija būs neatkarīga. Spānijas valdība ar agresiju vēršoties pret kataloņiem ir to panākusi.— Jānis Dombrava (@janisdombrava) 1 октября 2017 г.

- «Может нравиться или не нравиться, но Каталония будет независимой. Обращаясь с агрессией против каталонцев, правительство Испании этого добьется».

На что пользователь Оярс Каптейнис задает вопрос:

- «Если Латвия (начиная с режима Ульманиса) не выполняет договор с Латгалией о сохранении культуры и языка. У них тоже есть причина отделиться, не так ли?»

Домбрава парирует:

«Латгальцы — это латыши. Латышский язык образовали латгальцы. Латгалия — это Латвия».

Каптейнис отвечает:

Вопрос не в этом. Итак. Если Латвия не выполняет договор с Латгалией, то есть у Латгалии право отделиться?

«Какой договор? Только латыши могут решать о будущем LV, а не какие-то отдельные люди… ибо латышский народ образовывают латгальцы, сели, курши, земгалы и ливы», — отрезал Домбрава.

Политолог Иментс Фредерикс Озолс не видит никакой связи между независимостью Каталонии и Латгалией. В разговоре с РусскимTVNETон отметил, что шумиха насчет Латгалии была просто «вбросом».

«Это была спекуляция на тему — может ли Россия повторить в Латгалии сценарий Крыма и Восточной Украины, после того того, как пару лет назад появился известный фильм ВВС. Активно педалировали эту тему некоторые пророссийские активисты, пара из которых, кстати, перебралась жить в Россию.

«В случае с Каталонией для Латвии очень важен принцип территориальной целостности. Кроме того, эта страна в свое время поддержала Латвию в вопросе независимости, у нас вообще нет никаких исторических предпосылок или чего-либо еще, чтобы рассматривать вопрос дробления Испании. В Европе существует несколько стран, в которых жители некоторых регионов ратуют за отделение. Тогда давайте по такому же принципу расчленим Бельгию, Италию, Германию, Францию.

Конечно, есть право народов на самоопределение, но его можно сравнить, скажем, с правом на свободу слова. Но наши гражданские права «работают» только тогда, когда это во благо всего общества. Когда же интересы общества под угрозой, тогда эти принципы ограничиваются. С Каталонией то же самое.

Кстати, что интерено,

Россия, как ни одна другая страна не должна быть заинтересована в независимости Каталонии!

Потому что у них там ситуация в этом плане еще сложнее. Это и Чечня и масса других регионов.

Я заметил, что латышам почему-то очень симпатичен курс, который взяли каталонцы. Но когда я спрашиваю: «А зачем им это, в каких именно вопросах каталонцы ущемляются?», то получаю обескураживающий ответ: «Ну, они просто этого хотят!».

Как уже сообщалось, 1 октября 90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом, по данным каталонских властей, составила 43%.

Около 900 человек пострадали в результате действий полиции, пытавшейся не допустить проведения голосования. В результате столкновений участников референдума и полицейских травмы получили 33 стража порядка.

Позже правительство Испании принесло Каталонии извинения за жесткие действия полиции в ходе референдума, обвинив при этом каталонские власти в организации незаконного голосования.